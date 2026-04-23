L’ONU reclama apostar per cultius més resistents a la calor extrema
Valentina Raffio
Davant l’auge dels efectes del canvi climàtic, Nacions Unides demana accelerar les mesures d’adaptació per fer front als danys causats per fenòmens com els extrems de calor que, segons un nou informe elaborat per l’Organització Meteorològica Mundial i la FAO, l’Organització de l’ONU per a l’Alimentació i l’Agricultura, ja posen en risc cultius de tot el món i amenacen els mitjans de vida i la salut de més de mil milions de persones. L’entitat remarca la necessitat d’apostar per "cultius adaptats a la nova realitat climàtica" i tècniques com la millora genètica selectiva i l’ajust dels calendaris de sembra per protegir les activitats agrícoles de la calor extrema. El canvi climàtic ja ha transformat radicalment el món en què vivim i els seus impactes, cada vegada més greus, ja poden observar-se a tots els racons del planeta. És per això que, davant l’auge d’aquests escenaris, Nacions Unides demana accelerar les mesures d’adaptació per fer front als danys causats per fenòmens com els extrems de calor que, segons indica un nou informe elaborat per l’Organització Meteorològica Mundial i la FAO, ja posen en risc cultius de tot el món i, així, amenacen els mitjans de vida i la salut de més de mil milions de persones. En una nova anàlisis publicada aquest dimecres, l’entitat remarca la necessitat d’apostar per "cultius adaptats a la nova realitat climàtica" i tècniques com la millora genètica selectiva i l’ajust dels calendaris de sembra per protegir les activitats agrícoles de la calor extrema.
L’estudi constata que registrem més episodis d’onades de calor extrema. Aquest fenomen, afirmen els experts, redueix el "marge de seguretat tèrmica" del qual depenen les espècies per a processos biològics com la fotosíntesi, la regeneració cel·lular i la reproducció. L’estudi constata que en aquests moments no només vivim els efectes de l’augment de la temperatura mitjana global sinó que, a més, també registram més episodis d’onades de calor extrema i amb més freqüència. Aquest fenomen, afirmen els experts, redueix el "marge de seguretat tèrmica" del qual depenen les espècies per a processos biològics com la fotosíntesi, la regeneració cel·lular, la reproducció i, en última instància, la supervivència. La ciència ha demostrat que, en la majoria dels principals cultius agrícoles, el rendiment de les plantes comença a reduir-se quan els termòmetres superen els 30 oC. Això no només afecta el creixement de les plantes, sinó que també augmenta la producció de pol·len estèril i de compostos oxidatius tòxics. En els principals cultius, el rendiment comença a reduir-se quan els termòmetres superen els 30 ºC. Això no només afecta el creixement de les plantes, sinó que també augmenta la producció de pol·len estèril i de compostos oxidatius tòxics.
Alerta primerenca
Nacions Unides llança una crida a enfortir els sistemes d’alerta primerenca per ajudar els agricultors a respondre a aquests episodis. També es reclama millorar l’accés a serveis financers com assegurances i mecanismes de protecció social sensibles a les crisis perquè els agricultors puguin fer front a les transformacions tècniques necessàries. La situació, afirmen els experts, obliga a redoblar esforços per adaptar els cultius al que ja ha sigut denominat com "la nova realitat climàtica". És a dir, un món en què la calor és cada vegada més sever i freqüent i que, tal com hem vist en els últims anys, pot desencadenar altres fenòmens adversos com sequeres. És per això que, a través d’aquest informe, Nacions Unides llança una crida a enfortir els sistemes d’alerta primerenca per ajudar els agricultors a respondre a aquests tipus d’episodis. També es reclama millorar l’accés a serveis financers com assegurances, sistemes de pagament, mecanismes de protecció social sensibles a les crisis i altres ajuts perquè els agricultors puguin fer front a les transformacions tècniques necessàries per adaptar els seus cultius a aquests fenòmens. Sobretot en zones del sud global, on aquests fenòmens són encara més greus.
. Entre les mesures proposades destaca la genètica selectiva de les plantes cultivades, l’elecció de cultius més resistents a la calor extrema, l’ajust dels calendaris de sembra i la modificació de les pràctiques de maneig per protegir els cultius i les activitats agrícoles d’escenaris d’altes temperatures. Això implicaria, per exemple, desenvolupar varietats de cultius que tolerin millor l’estrès tèrmic i la falta d’aigua, substituir plantacions sensibles per altres de més adaptades a climes càlids, avançar o retardar les dates de sembra per evitar els pics de calor en fases crítiques del creixement i implementar pràctiques com l’ús de sombrejat, un reg més eficient o cobertura del sòl per reduir l’evaporació. D’aquesta manera, sosté l’informe, no només podrem minimitzar les pèrdues agrícoles sinó també augmentar la resiliència dels cultius davant un clima cada vegada més extrem.
