A Astúries

Mansour Gueye, el senegalès que després d'una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: "Vaig venir per buscar-me un futur millor i tenia clar que el primer era aprendre l'idioma"

"No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida", afirma Gueye, que viu a Astúries

Mansour Gueye , assegut al parc de Les Meanas d'Avilés.

Mansour Gueye , assegut al parc de Les Meanas d'Avilés. / Illán García

Illán García

Las Vegas (Corvera)

Mansour Gueye és senegalès de la regió de Tambacounda, al sud del país. Va arribar a Espanya l'octubre de 2023. "Fa dos anys i sis mesos", explica en un perfecte castellà. "Vaig venir per buscar-me un futur millor i tenia clar que el primer era aprendre l'idioma", afegeix aquest jove de 25 anys que està en procés d'obtenir el permís d'asil i aspira a formar part del grup de persones que s'acolliran al pla de regularització d'immigrants.

Gueye va arribar a Canàries en pastera. "Treballava a Saint Louis, al nord del Senegal, i per participar en manifestacions em perseguien, em van dir que sortia una pastera...", relata, no sense abans repassar la dura travessia "de quatre o cinc dies" fins a assolir la costa canària. De Canàries va arribar a Madrid i d'allà a Bilbao, tot això en un mes abans que el novembre de 2023 s'establís a Astúries. Primer va viure a Oviedo. Ara, comparteix pis amb altres compatriotes a Las Vegas (Corvera) i treballa en la construcció.

Mansour va arribar a treballar tres mesos en la collita de l'oliva a Jaén perquè sempre va tenir clar "que cal menjar". D'aquí ve que des del principi pensés sempre a buscar-se un sustent. Envia diners a la seva família i ara confia que aviat aconseguirà regularitzar la seva situació. "Em sembla molt bé la regularització, no m'ho esperava", apunta el senegalès, que no va dubtar a reconèixer l'ajuda que li presta el seu advocat, l'ovetenc Luis Barro, i la Creu Roja, on va aprendre castellà i va fer vuit cursos com ara el muntatge de bastides i la instal·lació de plaques solars, entre altres.

Notícies relacionades

Durant els més de dos anys a Espanya, relata que en alguna ocasió ha percebut racisme. "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida", afirma Mansour Gueye.

  1. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  2. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  3. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  4. Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
  5. Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
  6. La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
  7. Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
  8. El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió

L'equip masculí de la Joviat buscarà aquest divendres, a casa, el títol català de la Copa Col·legial

L'equip masculí de la Joviat buscarà aquest divendres, a casa, el títol català de la Copa Col·legial

Súria

Súria

El vent i els plàtans en flor provoquen una pluja de pol·len en una Barcelona vestida de gala per a Sant Jordi: «Hi ha nivells d’al·lergògens excepcionals»

El vent i els plàtans en flor provoquen una pluja de pol·len en una Barcelona vestida de gala per a Sant Jordi: «Hi ha nivells d’al·lergògens excepcionals»

Milloren el parc infantil de la plaça de la Música de Manresa

Milloren el parc infantil de la plaça de la Música de Manresa

UManresa impulsa un curs pioner en emergències aquàtiques

UManresa impulsa un curs pioner en emergències aquàtiques

El Berguedà es prepara per celebrar Sant Marc amb xocolata, panets i taronges

El Berguedà es prepara per celebrar Sant Marc amb xocolata, panets i taronges

Els paradistes de Manresa posen nom als llibres més buscats aquest Sant Jordi

Catalunya esquiva la frenada nacional de la vivenda amb una alça del 5,7% en les compravendes

Catalunya esquiva la frenada nacional de la vivenda amb una alça del 5,7% en les compravendes
