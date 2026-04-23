A Astúries
Mansour Gueye, el senegalès que després d'una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: "Vaig venir per buscar-me un futur millor i tenia clar que el primer era aprendre l'idioma"
"No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida", afirma Gueye, que viu a Astúries
Illán García
Mansour Gueye és senegalès de la regió de Tambacounda, al sud del país. Va arribar a Espanya l'octubre de 2023. "Fa dos anys i sis mesos", explica en un perfecte castellà. "Vaig venir per buscar-me un futur millor i tenia clar que el primer era aprendre l'idioma", afegeix aquest jove de 25 anys que està en procés d'obtenir el permís d'asil i aspira a formar part del grup de persones que s'acolliran al pla de regularització d'immigrants.
Gueye va arribar a Canàries en pastera. "Treballava a Saint Louis, al nord del Senegal, i per participar en manifestacions em perseguien, em van dir que sortia una pastera...", relata, no sense abans repassar la dura travessia "de quatre o cinc dies" fins a assolir la costa canària. De Canàries va arribar a Madrid i d'allà a Bilbao, tot això en un mes abans que el novembre de 2023 s'establís a Astúries. Primer va viure a Oviedo. Ara, comparteix pis amb altres compatriotes a Las Vegas (Corvera) i treballa en la construcció.
Mansour va arribar a treballar tres mesos en la collita de l'oliva a Jaén perquè sempre va tenir clar "que cal menjar". D'aquí ve que des del principi pensés sempre a buscar-se un sustent. Envia diners a la seva família i ara confia que aviat aconseguirà regularitzar la seva situació. "Em sembla molt bé la regularització, no m'ho esperava", apunta el senegalès, que no va dubtar a reconèixer l'ajuda que li presta el seu advocat, l'ovetenc Luis Barro, i la Creu Roja, on va aprendre castellà i va fer vuit cursos com ara el muntatge de bastides i la instal·lació de plaques solars, entre altres.
Durant els més de dos anys a Espanya, relata que en alguna ocasió ha percebut racisme. "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida", afirma Mansour Gueye.
