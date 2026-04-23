Multat un gimnàs amb 96.000 euros per obligar al reconeixement facial per accedir
Un gimnàs donava només una única forma d’accés i això ha tingut conseqüències
Cristian Miguel Villa
Un gimnàs ha estat multat amb 96.000 euros per fer que els seus clients només poguessin accedir mitjançant la mesura de reconeixement facial. I això és una cosa que l’Agència de Protecció de Dades (AEPD) no ha passat per alt.
Per què ha estat multat el gimnàs amb 96.000 euros?
Ha estat arran d’una denúncia de Facua que es va iniciar una investigació entorn del sistema d’accés del gimnàs, el qual va cometre una sèrie d’errors greus començant per no oferir cap alternativa al reconeixement facial.
Així mateix, també hi ha el detall important que no comptava amb el consentiment explícit dels seus usuaris per aplicar una mesura així, a més de no informar adequadament sobre l’ús de les dades conseqüent.
Amb tot això, es va determinar que el gimnàs vulnerava el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), especialment tenint en compte que les dades biomètriques es consideren de les més sensibles que es poden sol·licitar als usuaris.
Tot i que la multa ha acabat sent de 96.000 euros, l’import inicial ascendia fins als 140.000 euros. El motiu de la reducció del pagament arriba, d’una banda, per haver reconegut la infracció com a tal, i de l’altra per haver efectuat el pagament de manera voluntària.
En aquest cas, el missatge que es llança és força clar: els gimnasos han de considerar que no totes les formes d’accés al recinte són legals o, si més no, han d’informar degudament els usuaris i rebre el seu consentiment corresponent.
Amb la digitalització constant dels sistemes, la protecció de dades s’ha convertit en una de les consignes més importants a nivell de ciberseguretat. És per això que una mesura com el reconeixement facial no s’ha pogut passar per alt en aquesta ocasió.
En definitiva, tot i que els avenços tecnològics són sempre benvinguts, hi ha ocasions en què mesures més tradicionals poden ser més adequades. Perquè quan entren en joc dades personals, la innovació sense control pot sortir molt cara.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió