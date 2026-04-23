Salut reforçarà la formació sanitària en violència infantil
El departament obligarà els centres a certificar que ofereixen pautes a tot el personal i revisarà que estiguin actualitzades
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut vol que el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares a Barcelona marqui un abans i un després en la detecció de la violència física i sexual infantil, com va passar amb el nadó Ryan de Madrid. El 2009, un nounat de 15 dies, fill d’una dona morta per grip A, va morir a l’Hospital Gregorio Marañón després de la negligència d’una infermera que li va administrar menjar per via intravenosa, en lloc de per una sonda nasogàstrica. "Sempre posem aquest cas com a paradigmàtic. Va servir per canviar protocols. Es va canviar fins i tot el color de les xeringues", explica Clara Pareja, directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària.
Per això, a més de sancionar els centres els professionals dels quals no van detectar els indicis de violència que podria haver patit el nadó, la conselleria reforçarà la formació dels sanitaris en violència infantil. És a dir, introduirà "elements correctors". Així, en primer lloc, obligarà tots els hospitals i centres d’atenció primària a certificar que estan oferint la formació adequada als seus sanitaris i farà "actualitzar" aquesta formació si fos necessari.
Aquesta formació sobre violència infantil ja és "obligatòria", però Salut es vol assegurar que s’està portant a terme. "Ens volem assegurar que tots els centres estan oferint formació continuada i que estan, a més, oferint-la als professionals que arriben nous" a cada hospital, diu Pareja.
Al Regne Unit, tots els hospitals tenen una unitat altament especialitzada per detectar i tractar casos de violència infantil. A Barcelona, aquesta unitat està a la Vall d’Hebron –l’equip EMMA–, hospital de referència en aquesta problemàtica. Salut no veu necessari desplegar aquestes unitats a tots els hospitals. "L’equip EMMA està format per professionals altament especialitzats. A més que no existeix la capacitat que una cosa així estigui a tots els centres, creiem que sectorialitzar aquesta especialització en pocs hospitals permet guanyar en experiència gràcies a la concentració de casos", defensa Pareja.
Els graus de Medicina no tenen una assignatura específica sobre violència en la infància i en l’adolescència. Tot i així, en algunes assignatures –especialment, les de Pediatria o Medicina Legal–, hi ha temaris específics dedicats a ensenyar a identificar i actuar en situacions de possible maltractament. A la UAB, per exemple, en l’assignatura de Pediatria, hi ha una classe específica sobre maltractament infantil, que inclou la simulació d’un cas pràctic i que està a càrrec de la pediatra Anna Fàbregas, cap de l’equip EMMA.
Programa MIR
Per la seva banda, el programa oficial MIR inclou de manera expressa continguts de "maltractament", "violència" i "abandonament" en Pediatria Social, a més de prevenció de la violència. És a dir, la formació del resident ha d’incloure aquest àmbit. També ho fa en Medicina Familiar i Comunitària: per a l’atenció a la població infantil, recull la "detecció precoç i intervenció en situacions traumàtiques/de maltractament/abús" i a més exigeix identificar situacions de risc i indicis de maltractament, amb prevenció, atenció i seguiment.
En l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències, el programa aprovat aquest 2026 obliga a identificar i atendre indicis de maltractament, i en l’apartat d’urgències en població infantil i adolescent inclou la detecció precoç de situacions traumàtiques, maltractament i abús. També s’aborda aquesta problemàtica en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència, Medicina Legal i Forense i Obstetrícia i Ginecologia.
