El sospir de les vinyes: una escapada a La Rioja per recuperar el temps
Hi ha llocs que no es visiten, sinó que s'habiten amb els cinc sentits. Llocs on el rellotge sembla perdre la seva tirania i l'aire fa olor de terra mullada, de fusta de roure i d'història compartida. La Rioja és, sens dubte, un d'aquests refugis
Alberto Zamora
Sovint busquem creuar oceans per desconnectar, oblidant que la pau es troba a amb prou feines un sospir de distància. Fàcilment accessible des de Barcelona gràcies als vols directes de Vueling, aquesta regió es desplega davant el viatger com un tapís de colors canviants, convidant a una immersió profunda en l'autenticitat.
L’ànima escrita en vi i pedra
No es pot entendre La Rioja sense atendre el pols de les seves vinyes. Aquí, l’enoturisme ha deixat de ser una simple visita tècnica per convertir-se en un llenguatge emocional. No es tracta només de tastar; es tracta de comprendre l’esforç de les mans que poden a l’hivern i fan la verema sota el sol de la tardor. Amb més d’un centenar de cellers oberts al visitant, l’experiència esdevé infinita.
És possible despertar caminant entre fileres de ceps centenaris, participar en el trascol de les barriques en calats medievals o meravellar-se amb l’arquitectura avantguardista que avui defineix el paisatge. En cada copa aixecada al cel se celebra una herència que vertebra pobles sencers. És una cultura viva que se sent a la pell i que convida a les converses llargues, d’aquelles que només passen quan l’entorn acompanya.
Però el viatge sensorial no s’atura al celler. La gastronomia riojana és una oda a l’arrel i a l’honestedat del producte. És una cuina que respecta els temps de la terra: fruites i verdures de temporada, com la coliflor, les carxofes, els pebrots, les peres i els espàrrecs; formatges i embotits, entre els quals destaca el xoriço, i llegums tan típics com caparrones. Assaborir La Rioja és recórrer els seus mercats de proveïments, seure a la taula en una antiga venta de muntanya o perdre’s per la mítica calle Laurel a Logroño, on cada pinxo és un petit monument a la memòria culinària de la regió.
Viatjar a La Rioja és tota una experiència sensorial i el paladar no n'és una excepció. Delícies locals, carregades d’història i pura essència, esperen al visitant en aquesta bella regió.
Camins de verd i silenci
Més enllà de les vinyes, el territori es torna salvatge i generós. La Rioja és terra de camins, amb més de 650 quilòmetres de rutes verdes que travessen valls i muntanyes. Qui busca la frescor troba a les valls d’Ezcaray un refugi de fajedes i rouredes, mentre que els amants d’allò insòlit poden explorar els paisatges gairebé lunars del Cidacos.
El Parque Natural Sierra de Cebollera es presenta com l’escenari ideal per al senderisme o el cicloturisme, permetent que la natura sigui, per una vegada, l’única banda sonora del dia. Per als qui prefereixen l’aigua, els sotos de l’Ebre ofereixen rutes en caiac que permeten veure la regió des d’una perspectiva diferent, seguint el curs del riu que ho dóna tot. El turisme rural aquí no és una etiqueta, és una invitació a formar part de la vida quotidiana, a dormir en cases de pedra on el silenci només s’interromp pel cant d’un ocell.
Viure sense pressa, entenent el pes d'una tradició mil·lenària
On va néixer la paraula
Existeix un orgull silenciós en saber-se bressol d’un idioma. Als Monasterios de San Millán de la Cogolla, declarats Patrimoni de la Humanitat, el castellà va donar els seus primers batecs escrits. Els seus murs mil·lenaris guarden una energia especial, un eco de cultura que ressona a cada racó de la regió. Però la cultura riojana no està només en els llibres; està en les seves festes patronals, en els seus aplecs i en l’alegria col·lectiva de les seves veremes.
És una identitat forjada entre l’herència celtíbera i l’hospitalitat contemporània. Cada poble, des dels més alts de la serra fins als que descansen a la ribera, guarda un tresor: una església romànica, una muralla oblidada o simplement un banc sota un om on els veïns comparteixen la tarda.
Una pausa necessària
La Rioja no exigeix res del viatger, només que es deixi portar. És la destinació idònia per a aquells qui senten que la ciutat va massa ràpid i necessiten retrobar-se amb l’essencial. Gràcies a les tres freqüències setmanals de Vueling que connecten Barcelona amb Logroño, la possibilitat de canviar l’asfalt per la vinya està a l’abast d’un cap de setmana. És l’excusa perfecta per a una escapada sense plans rígids, on la major descoberta sigui, potser, la capacitat de tornar a gaudir de les petites coses.
Descobreix tot el que Rioja pot oferir-te i reserva el teu vol a vueling.com per iniciar un viatge de retorn a allò que de debò importa.
