Tram clau
El túnel de Rubí reobrirà el 29 d’abril per als trens de mercaderies
Pau Lizana Manuel
Si tot segueix segons el previst, Adif reobrirà el túnel de Rubí per als trens de mercaderies la setmana que ve, després de pràcticament set setmanes tancat al tràfic. L’empresa encarregada de les infraestructures ferroviàries haurà complert així amb el termini que es va donar per reforçar els 60 metres més crítics del túnel. Així, el trànsit ferroviari de mercaderies entre les estacions de Castellbisbal i Rubí-Can Vallhonrat es restablirà per via única la nit de dimarts a dimecres de la setmana vinent (del 28 al 29). Caldrà esperar, això sí, perquè l’R8 de Rodalies torni a circular per aquest punt. De moment, només funciona entre Rubí i Granollers.
Es tracta, segons ha informat Adif, d’un restabliment provisional. Els trens de mercaderies podran circular per una de les vies del túnel en una finestra de 12 hores, de dimecres a diumenge, i de 21 hores els dilluns i dimarts. És una mesura que continuarà vigent almenys un mes més, mentre els operaris de l’empresa estatal acaben de realitzar les obres d’emergència necessàries.
L’empresa encarregada de les infraestructures ferroviàries ja havia tancat el túnel durant dies després de l’accident de Gelida, quan es va produir el despreniment que va originar el sinistre. El túnel va reobrir el 5 de febrer, després de rebre un primer tractament, per mitigar el greu impacte econòmic que comporta tancar aquest tram clau per a les mercaderies ferroviàries. Més tard, mentre es realitzaven obres d’emergència per continuar reforçant la part més afectada del túnel, els moviments detectats derivats dels treballs van obligar Adif a tornar-lo a tancar totalment.
El túnel de Rubí és clau per al trànsit ferroviari de mercaderies a Catalunya, ja que és l’únic accés al port de Barcelona dels trens que arriben des del nord. Durant aquestes set setmanes de tancament, les empreses de mercaderies que han mantingut la seva activitat han hagut de desviar el material rodador per Lleida.
