Si més del 80% de les dones pateixen símptomes en la menopausa, ¿per què els llocs de treball continuen ignorant-ho?
La majoria de les empleades de més de 50 anys experimenten símptomes que afecten el seu rendiment laboral, però els entorns de treball no estan adaptats a aquesta etapa natural
Durant molt de temps, la menopausa s’ha considerat un assumpte privat, però el silenci que l’envolta xoca cada vegada més amb la realitat demogràfica. Les dones de més de 50 anys constitueixen el grup de més ràpid creixement en la població activa en molts països, i la majoria experimentarà la menopausa durant la seva vida laboral.
Malgrat això, els llocs de treball, les polítiques i la investigació continuen tractant la menopausa com un assumpte personal en lloc d’estructural. El resultat és un profund desajust entre les experiències viscudes per les dones i els entorns en què treballen.
Des del punt de vista mèdic, la menopausa és una etapa natural de la vida que marca el final de la menstruació a causa de la pèrdua de la funció ovàrica. El període de transició que la precedeix —conegut com a perimenopausa— pot durar entre dos i vuit anys. Els símptomes varien molt: algunes dones gairebé no noten canvis, mentre que altres pateixen fogots, suors nocturnes, insomni, dolor articular, canvis d’humor, irritabilitat, ansietat, dificultats cognitives i fatiga.
Més del 80% de les dones experimenten símptomes, i per a aproximadament un terç d’elles són greus. Aquests símptomes poden durar anys i afectar significativament el funcionament diari, incloent-hi el rendiment laboral, la concentració i el benestar emocional.
El “segon sostre de vidre”
La magnitud del problema és enorme. A escala mundial, 657 milions de dones tenen entre 45 i 59 anys, i gairebé la meitat formen part de la població activa. Només en el grup de països que formen el G7, les dones en edat de menopausa representen l’11% del total de treballadors. La Comissió Europea ha reconegut obertament que “no existeix una recopilació de dades a escala de la UE sobre aquesta qüestió” i que la investigació continua estant fragmentada.
Les dades de què disposem són preocupants. A Europa, la bretxa d’ocupació entre homes i dones s’amplia amb l’edat, i els estudis suggereixen que els símptomes de la menopausa contribueixen al fet que les dones redueixin la seva jornada laboral, canviïn de lloc o abandonin completament el mercat laboral.
L’impacte en el lloc de treball està ben documentat. Un estudi del 2021, per exemple, va revelar que gairebé un milió de dones al Regne Unit havien deixat les seves feines a causa dels símptomes de la menopausa. Això sol coincidir amb el moment àlgid de la carrera professional de les dones, quan estan preparades per ocupar càrrecs d’alta direcció. Això ha portat alguns investigadors a denominar aquesta sortida generalitzada el “segon sostre de vidre”.
En tots els sectors, les dones assenyalen que els seus entorns de treball solen agreujar els símptomes. La mala ventilació, les altes temperatures, els uniformes sintètics, la falta d’accés a aigua freda, els horaris rígids, el treball per torns i l’autonomia limitada intensifiquen les molèsties.
El resultat és un cercle viciós en què els símptomes empitjoren, la feina es torna més dura, l’estrès augmenta i els símptomes s’intensifiquen encara més. Aquests factors porten moltes dones a treballar menys, canviar de feina o jubilar-se anticipadament. No es tracta d’un fracàs personal, sinó estructural.
Tanmateix, les investigacions també mostren que el suport marca una diferència significativa. Les dones ho porten millor quan compten amb caps comprensius, companys que les donen suport, horaris flexibles i accés a adaptacions com el control de la temperatura o canvis en l’uniforme.
Les institucions internacionals comencen a prendre’n nota. La Societat Europea de Menopausa i Andropausa ha publicat recomanacions per al lloc de treball, mentre que l’Organització Internacional del Treball també destaca la menopausa com un problema laboral global.
Alguns governs nacionals han pres mesures similars. El Parlament del Regne Unit, per exemple, ha posat en marxa múltiples investigacions sobre la discriminació per menopausa, una el 2019 i una altra el 2021.
A Islàndia, l’Associació sobre la Menopausa de la Dona es va fundar el 2013 i apareix a la pàgina web del Govern nacional. La conscienciació també està creixent als països nòrdics.
A Irlanda, el tema apareix en recomanacions polítiques, mentre que a França ha rebut recentment atenció dels mitjans nacionals.
Proteccions significatives per a les treballadores
Tot i que les recomanacions i l’atenció mediàtica són positives, no equivalen a proteccions consagrades legalment per a totes les treballadores. Aleshores, ¿com serien realment unes mesures eficaces per a les empleades en menopausa?
En primer lloc, els llocs de treball haurien d’incloure-la en les avaluacions de riscos laborals. A la pràctica, això significa garantir un control adequat de la temperatura i la ventilació, proporcionar uniformes transpirables i permetre modalitats de treball flexibles. També implica formar el personal directiu i crear cultures de treball obertes i lliures d’estigmes.
Aquests canvis són senzills i econòmics, però requereixen conscienciació i compromís.
En última instància, abordar la menopausa en l’àmbit laboral no és només una qüestió de salut. És una qüestió d’igualtat, dignitat i justícia. Les dones no haurien d’haver de triar entre la seva salut i la seva carrera professional. Abordar adequadament aquesta qüestió també beneficia les empreses: qualsevol lloc de treball que doni suport a les dones menopàusiques retindrà experiència, lideratge i talent.
A mesura que la població envelleix i la vida laboral s’allarga, ignorar la menopausa ja no és una opció. El silenci ha d’acabar, i el lloc de treball ha d’evolucionar per reflectir les realitats de la meitat de la població.
Autora: Lidia de la Iglesia Aza (Catedràtica de Dret Laboral i Seguretat Social, Universitat de Santiago de Compostela)
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut