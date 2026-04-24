Augment de la plantilla
Badalona aprova ampliar la Guàrdia Urbana amb 50 agents nous
L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha demanat canvis legals en el "disbarat" de sistema que facilita els trasllats entre policies locals
ACN
L’Ajuntament de Badalona ha aprovat crear 50 noves places en el cos de la Guàrdia Urbana. La intenció és definir un "nou model de policia que permeti desenvolupar un servei de proximitat", ha defensat el govern del PP en un ple extraordinari celebrat aquest divendres. Tots els grups hi han votat a favor excepte Guanyem, que s’ha abstingut. L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha presumit del descens de delictes a la ciutat i ha defensat la incorporació dels nous agents per "continuar millorant" la seguretat.
Albiol ha criticat el sistema de trasllats de policies quan aquests han guanyat una plaça amb formació pagada per l’ajuntament. Creu que és un "disbarat" que puguin demanar un canvi de municipi sense assumir cap cost i ha demanat al Govern que plantegi modificar la llei.
D’altra banda, l’alcalde ha celebrat que les dades del Departament d’Interior, "on governa el PSC", constatin que la seguretat a Badalona millora, "tot i que evidentment és insuficient". Albiol ha assegurat ser "plenament conscient que hi ha zones de Badalona on la gent ho està passant malament" i ha defensat que la incorporació de 50 agents de la Guàrdia Urbana "intenta aportar més solucions". També ha defensat la pròxima licitació de 650 càmeres de seguretat, prevista per a finals d’aquest 2026 o principis del 2027.
Quan es materialitzi l’ampliació de la plantilla, el cos arribarà a 356 agents. El govern ha celebrat que la xifra s’aproxima als 376 efectius que correspondrien pel nombre d’habitants que té la ciutat i ha lamentat que "fa massa temps que la plantilla és insuficient". La regidora de Recursos Humans, Eva Guillén, ha ressaltat que l’ampliació respon a la voluntat de desplegar una Guàrdia Urbana "més propera, més present i més útil per a la ciutadania" i ha dit que el nou intendent del cos ha emès diversos informes reclamant més efectius.
Inversió de 3 milions
Tot i que la proposta del govern ha estat avalada directament o indirectament per tots els grups de l’oposició, aquests també han mostrat les seves reticències sobre el fet que l’ampliació s’aprovi en un ple extraordinari fent "filigranes" mesos després d’haver tirat endavant els pressupostos del 2026. Han remarcat que en els comptes no es preveien aquestes noves places, que s’estima que costaran 3 milions d’euros.
Una altra crítica compartida ha estat la falta de detalls sobre com serà el nou enfocament del cos policial, considerant que s’està fent un "pedaç mal planificat". Alhora, els grups han carregat contra la manca de renovació d’agents quan hi ha jubilacions o peticions de trasllat. Sobre aquesta última qüestió, Albiol ha defensat que és una competència "que s’escapa dels ajuntaments" i ha estat crític amb la regulació actual.
L’alcalde ha recordat que els agents que guanyen unes oposicions municipals a la Guàrdia Urbana han de superar després un curs a l’Escola de Policia durant gairebé nou mesos "pagat per l’Ajuntament". "Però ens trobem que quan hem pagat el curs i els agents ja estan operatius al carrer, molts comencen a mirar si troben plaça en un altre municipi", ha relatat Albiol, que ho ha definit com un "disbarat".
En aquest sentit, ha dit entendre que els agents busquin millors opcions per proximitat o condicions salarials, però ha demanat un canvi legal per fer que els policies estiguin obligats a romandre a la seva plaça inicial "tres o quatre anys, fins a amortitzar la formació". Si volen marxar abans, Albiol considera que haurien d’abonar a l’Ajuntament els diners del curs que els ha pagat.
