Ple municipal
Barcelona compra per sis milions d’euros una finca de 14 pisos al carrer Diputació
El consistori fa ús del tanteig i retracte per adquirir l’immoble, que es destinarà al registre de sol·licitants d’habitatge
Toni Sust
El tinent d’alcaldia d’Habitatge, Jordi Valls, ha anunciat aquest divendres al ple municipal de Barcelona que l’ajuntament ha fet ús del tanteig per comprar un edifici situat a l’Antiga Esquerra de l’Eixample. L’immoble és al carrer de la Diputació i consta de 14 habitatges.
El cost de l’operació és de 6,1 milions d’euros; 4,6 milions en la compra i 1,5 en el cost que es calcula que serà necessari per adequar l’edifici. L’ajuntament subratlla que la suma pagada està un 21% per sota del preu de mercat, una precisió que no sobra: Barcelona ha rebut crítiques en altres adquisicions perquè es considerava excessiva la quantitat abonada.
L’immoble
L’immoble comprat pel consistori és al número 161 de Diputació. Dels 14 pisos, 13 no estan habitats i en el restant hi ha un contracte vigent de renda antiga. Consta de planta baixa, entresol, principal i tres plantes, amb una superfície total construïda de 1.339 metres quadrats. Hi ha habitatges, espais comuns i dos locals. Els 13 habitatges disponibles es destinaran a persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona.
Valls ha defensat el tanteig i retracte, la mesura per la qual l’ajuntament té prioritat per comprar un edifici en venda, com "una política estratègica per ampliar el parc assequible", que combat la gentrificació, l’expulsió dels veïns dels seus barris per la pujada dels preus.
Nova ordenança
L’ajuntament va aprovar al desembre una nova ordenança de tanteig i retracte, una eina mitjançant la qual Barcelona ha comprat 315 edificis des que està en vigor. L’ordenança preveu que en els casos de compra d’un edifici sencer no se superi el llindar econòmic del preu mitjà de les compravendes al barri on sigui, un cop descomptat el cost de la rehabilitació, si és necessària.
La normativa permet al consistori cedir l’immoble que compri a altres entitats de promoció d’habitatge d’iniciativa pública, vinculades a l’administració, persones físiques ocupants legals de l’immoble i a entitats promotores privades o sense ànim de lucre i cooperatives d’habitatge. L’ordenança preveu que la compra es pugui fer de manera conjunta entre l’ajuntament i una d’aquestes entitats.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut