Ple municipal

Barcelona dona llum verda inicial al trasllat del parc de bombers a l’avinguda Sarrià i a la nova Escola Entença

L’operació tira endavant amb el suport del PSC, Barcelona en Comú i ERC, i es preveu que rebi el vistiplau definitiu el 2027

El parc de bombers de Joan Miró, que serà traslladat a l'avinguda Sarrià.

El parc de bombers de Joan Miró, que serà traslladat a l'avinguda Sarrià. / JORDI OTIX / EPC

Toni Sust

Barcelona

Gairebé dos anys després que l’Ajuntament de Barcelona plantegés una operació per desencallar la recerca d’un nou destí per al parc de bombers, un espai per a l’Escola Entença i un altre per a un CAP al carrer de Casanova, el ple municipal ha donat llum verda de forma inicial a la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) imprescindible perquè la iniciativa es concreti.

Ara falta una aprovació definitiva prevista per al 2027. La inicial ha prosperat amb el vot favorable del govern municipal, el PSC, de Barcelona en Comú i d’ERC. Junts s’ha abstingut argumentant, segons ha denunciat el regidor Damià Calvet, que el procés ha estat massa lent, tenint en compte que fa 12 anys que una sentència judicial va declarar nul el procés pel qual es va instal·lar el parc de bombers del parc de Joan Miró. El PP i Vox hi han votat en contra, entre denúncies de falta de diàleg amb els veïns.

Muñoz Ramonet

El tinent d’alcaldia Jordi Valls ha subratllat que l’operació tindrà un efecte en sanitat, seguretat i educació. El pla preveu que el parc de bombers s’instal·li a l’avinguda de Sarrià, cantonada Londres. L’Escola Entença, que ha viscut en precari a l’antiga presó Model, s’ubicarà a Provença amb Villarroel, i el govern de Jaume Collboni confia que s’encarrilin les reformes pendents al CAP Casanovas.

El ple ha aprovat també de forma definitiva aquest divendres, amb el vot de tots els grups menys Vox, que hi ha votat en contra, el pla de regulació del centre cultural Muñoz Ramonet, situat a la que va ser l’habitatge del magnat Julio Muñoz Ramonet, al carrer de Muntaner 282. Barcelona vol remodelar el palauet durant el pròxim mandat.

Els pèrits d'Hisenda conclouen els seus informes i es dona via lliure a la declaració de l'expresident Jordi Pujol i els seus fills

Hereu: "Encara que demà se signés la pau a l'Iran, patirem els efectes del conflicte"

Rosalía i l'espanyol a 'Euphoria': "Ho hauria d'haver doblat ella"

Ampliat fins al 8 de maig el termini dels ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys

L'Associació MIR Espanya demana la dimissió de Mónica García: "No es pot parlar d'excel·lència mentre es normalitza la precarietat"

Si més del 80% de les dones pateixen símptomes en la menopausa, ¿per què els llocs de treball continuen ignorant-ho?

Israel ataca el Líban poques hores després de la treva anunciada per Trump

