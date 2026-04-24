El ‘Bocabulario’ d’Arenós dona gust a la jornada
El llibre del periodista va ser un dels destacats en un dia amb nombrosos xefs amb novetats
Ferran Imedio
El Dia del Llibre és també, per extensió, el Dia dels Llibres de Gastronomia, i no solament perquè els restaurants són plens a vessar i proposen menús o plats especials, sinó perquè molts dels autors que firmen obra són xefs i cracs del món de la gastronomia com és el cas del periodista Pau Arenós, que, a més de ser el responsable de Cata Mayor, canal gastro d’EL PERIÓDICO i Prensa Ibérica, és un escriptor amb tan bona ploma que mereixeria les tres estrelles Michelin de la literatura culinària. Hi ha el seu Bocabulario (Planeta Gastro) per corroborar-ho.
Així que en el ventós Sant Jordi 2026 hi va haver cuiners que van canviar les paelles pels bolígrafs i els fogons on preparen els plats per la taula on autografien les seves obres: els bessons Sergio i Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Ada Parellada (Semproniana), Arnau París (presentador de Cuines Pim Pam a TV3). Fins i tot estava prevista l’assistència de Jordi Roca (El Celler de Can Roca), però un accident domèstic (gens greu) el va deixar fora de joc a última hora.
Bolígraf a punt
Arenós ja està habituat a l’escriptura i a posar-se a l’altra banda de la taula per Sant Jordi (és la quarta vegada). El de Vila-real va passar la jornada amb el bolígraf a punt (res de nou sota la ventada, és un home enganxat a unes notes de paper) i amb el somriure atent per satisfer les il·lusions dels lectors de la seva última i més que recomanable obra.
No són pas pocs, segons els nombrosos llocs de Barcelona on li va tocar asseure’s per posar-se a estampar dedicatòries: al matí a la Diagonal (FNAC de L’Illa) i el passeig de Sant Joan (Casa del Llibre) i a la tarda al carrer de València (llibreria Jaimes), l’avinguda del Portal de l’Àngel (Filmoteca / Libelista) i la plaça de Catalunya (El Corte Inglés).
Si el Premi Nacional de Gastronomia està avesat a aquests combats, Aduriz és un principiant. El basc, que presenta No sé. Y otras certezas sobre lo que comemos y lo que somos (Planeta Gastro), va indicar que "entranyable i meravellós que és dedicar un dia a la cultura en un món tan superficial".
Després d’escoltar-lo, Arenós, que era just al seu costat, el va avisar del que l’esperava durant la jornada: "No te’n sabràs avenir de la quantitat de gent que hi ha al centre de la ciutat".
Sergio i Javier Torres fa "sis o set i vuit" diades que firmen llibres. El d’aquest any és Hermanos Torres en casa (Plaza & Janés), en què proposen receptes senzilles amb el toc d’aquest fraternal duo. "Ha sigut una gentada –va comentar en Sergio–. És l’any que més gent ha vingut a veure’ns perquè els escriguéssim una dedicatòria. ¡Estaven bolcats amb nosaltres!". Després de ser al Portal de l’Àngel, es van plantar al passeig de Gràcia amb Gran Via i d’allà van acudir a un dinar amb escriptors a l’Hotel Majestic. "Per a nosaltres, que venim d’un altre àmbit, és molt fort ajuntar-te amb persones tan importants i amb tant d’èxit", va esbufegar en Sergio.
Però tenen clar quin és el seu lloc, i no és el dels bolígrafs ni el de les llibreries sinó el de les paelles i els fogons. Ja ho van recordar ells mateixos: "Després del dinar, unes firmes més i cap a la feina". Perquè, com cada dia, els toca firmar els plats del seu restaurant amb tres estrelles Michelin.
