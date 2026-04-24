El carril bici de la travessera de les Corts creixerà entre Joan Güell i Numància
Glòria Ayuso
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte executiu per donar continuïtat al carril bici de travessera de les Corts que l'abril del 2024 es va estrenar entre Gran Via de Carles III i el carrer de Joan Güell, i que es prolongarà 485 metres més fins al carrer Numància.
El carril mantindrà la mateixa configuració que en el tram ja en funcionament: serà bidireccional i s'ubicarà al costat mar de la calçada, segregat del tràfic. Però la seva prolongació introduirà dues mesures per marcar la prioritat de la bici. D'una banda, inclourà zones avançades per a Bicicletes als semàfors (conegudes tècnicament com a bike-box), que permeten que els ciclistes se situïn per davant dels vehicles motoritzats mentre esperen el semàfor en verd, donant-los prioritat i més visibilitat a l'arrencar.
Catifa vermella
El carril bici també incorporarà en els encreuaments conflictius, com els dels carrers Vallespir o Numància, una alfombra vermella pintada sobre l'asfalt per reforçar la visibilitat i la prioritat dels ciclistes. La circulació pel carril bici dona prioritat de passada a les bicicletes respecte als vehicles de motor, fins i tot quan fan maniobres de gir i tallen el sentit de la marxa del ciclista.
El nou carril bici serà de 2,70 metres, a la qual cosa se sumarà una franja de separació de 0,50 metres respecte al carril de circulació de vehicles a motor. Com a elements ja habituals de seguretat, el projecte preveu instal·lar peces de cautxú reciclat amb elements reflectors per segregar el carril i la col·locació de pilons flexibles de color granat amb bandes reflectores. Al llarg del recorregut s'instal·laran 21 nous aparcaments per a bicicletes, del tipus U invertida.
nBIMSA s'encarrega de gestionar el projecte, el pressupost del qual és de 386.000 euros, i que es troba en informació pública fins a l'1 de juny. Una vegada superats tots els tràmits, es preveu que les obres d'aquest nou carril durin dos mesos.
