Ple municipal

Junts i PSC pacten intensificar la lluita contra les bandes juvenils a Barcelona

La mesura, que també ha estat acordada amb ERC, persegueix reforçar la detecció precoç en casos de joves en situació de risc o vinculats a aquests grups

Els regidors de Junts Damià Calvet, Neus Munté i Jordi Martí, al ple municipal. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres, a proposta de Junts, elaborar un pla entre la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i policies locals de l’àrea metropolitana per "lluitar contra l’activitat de les bandes juvenils delictives". La iniciativa de Junts, que ha estat acordada prèviament amb el govern municipal i amb ERC, ha comptat amb els vots favorables d’aquests tres grups i del PP, mentre que Barcelona en Comú i Vox s’han abstingut, informa Europa Press.

El pla està plantejat per reforçar la detecció precoç, la prevenció i la intervenció socioeducativa pensada per a "joves en situació de risc o vinculats a dinàmiques grupals de caràcter delinqüencial".

Notícies relacionades

Col·laboració institucional

El president del grup municipal de Junts al consistori, Jordi Martí, ha celebrat l’aprovació de la proposta, que ha assegurat que va dirigida a "millorar el futur i la necessitat de col·laboració institucional". El tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha afirmat que és una "bona notícia" que el ple s’alineï en aquest àmbit i ha demanat implicació de tots els actors per resoldre aquesta problemàtica.

  1. Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
  2. Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
  3. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  4. El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
  5. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  6. La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
  7. L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
  8. Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut

L’Espai Plana de l’Om rep aquest diumenge la música dels Joves Talents del Conservatori de Música de Manresa

L’Espai Plana de l’Om rep aquest diumenge la música dels Joves Talents del Conservatori de Música de Manresa

José Ramón, assessor fiscal: "Si no pots pagar la renda en dos terminis, pots demanar ajornar-la fins a 24 mesos"

José Ramón, assessor fiscal: "Si no pots pagar la renda en dos terminis, pots demanar ajornar-la fins a 24 mesos"

Nike retallarà 1.400 empleats, principalment en tecnologia, després de guanyar un 35% menys i preveure una caiguda d’ingressos

Nike retallarà 1.400 empleats, principalment en tecnologia, després de guanyar un 35% menys i preveure una caiguda d’ingressos

Hisenda permet reduir fins a 4.500 euros en la renda pels fills

Acord en l’ERO de Limak: els 399 acomiadats del Camp Nou seran indemnitzats amb 33 dies per any i almenys 10.000 euros

Acord en l’ERO de Limak: els 399 acomiadats del Camp Nou seran indemnitzats amb 33 dies per any i almenys 10.000 euros

Una advocada experta en herències explica els 3 motius pels quals sempre cal fer testament: “Molta gent creu que si no té cases o terrenys no cal fer-ne”

Una advocada experta en herències explica els 3 motius pels quals sempre cal fer testament: “Molta gent creu que si no té cases o terrenys no cal fer-ne”

L’al·lèrgia al pol·len dispara la venda de mascaretes i antihistamínics a les farmàcies de Catalunya: "Va ser espectacular"

L’al·lèrgia al pol·len dispara la venda de mascaretes i antihistamínics a les farmàcies de Catalunya: "Va ser espectacular"

Detenen tres homes per sostreure combustible a una quinzena d'autobusos

Detenen tres homes per sostreure combustible a una quinzena d'autobusos
