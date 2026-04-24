Celorio lliga la nacionalitat mexicana «a la història i la cultura espanyoles»
L’escriptor mexicà dedica a l’humor i la llibertat el seu discurs en l’acte d’entrega del premi Cervantes / Els Reis van presidir la cerimònia
Pedro del Corral
Que bonica la manera amb què Gonzalo Celorio (Ciutat de Mèxic, 1942) va relatar ahir la vida als seus llibres. Sempre vorejant les emocions, gairebé a les palpentes. L’humor amb què dissecciona l’esperit humà l’ha tornat imprescindible en les lletres hispanes. La seva obra és l’ànima feta lletres. Un exercici de memòria tan lúcid que, malgrat la foscor, el temps, l’ha fet lliure. Llegir-lo és galopar un cavall salvatge: arriscat però terapèutic. Perquè no hi ha un goig més gran que celebrar-se passada la tempesta. I ell ho està fent des que va debutar amb Amor propio el 1992.
D’aquella mirada, aquests records. Els mateixos que, ahir, al rebre el premi Cervantes a la Universitat d’Alcalá, va voler esmentar amb passió i traïdoria. "He dedicat tota la meva vida a la paraula. Com a escriptor que parla més del que llegeix que del que viu. Com a professor que no ha tingut més plaer que contagiar l’entusiasme per la literatura. I com a editor que ha tingut el privilegi de convertir un manuscrit en un llibre viu", va dir. Un al·legat que, de nou, amb la familiaritat que tant el caracteritza, va posar en relleu la seva mestria per utilitzar, evidentment, la paraula.
L’influx de Cervantes
"En alguna pàgina memorable de Rayuela, Julio Cortázar diu que el sentit de l’humor ha cavat més túnels a la terra que totes les llàgrimes que s’hi han vessat a sobre. A través d’ell, en bona mesura derivat del discurs paròdic que recorre el Quixot, Cervantes revela l’essència de la condició humana, que es debat permanentment entre l’ideal assequible i la crua realitat, net i pelat", va assenyalar amb la seva veu ronca, a pas lent. Un discurs en què Celorio es va endinsar en l’imaginari d’un dels grans referents de la seva literatura. No va ser l’únic: Alejo Carpentier i José Lezama també van impregnar la seva prosa. S’intueix en l’elegància barroca de la seva escriptura. De fet, pocs han abordat la identitat i la pèrdua amb la seva fondària reflexiva. Un detall que el jurat del Cervantes va destacar el novembre passat al comunicar el guardó: "En els seus llibres ressonen la ironia, la tendresa i l’erudició, traçant un mapa emocional que ha influït en diferents generacions. Representa la figura de l’escriptor integral: creador, mestre i lector. Constructor d’un llegat invaluable que honra la llengua espanyola i la manté viva en la seva manera més alta: la de la paraula que pensa, sent i perdura".
Tres verbs que han transcendit el paper i que, amb els anys, a través de la novel·la i l’assaig, han cobrat un significat especial per a cada persona. La seva literatura acompanya. Per això resulta tan pròxima. Hi ha recollit la realitat que li va tocar viure i que, ben analitzada, com sol fer, s’ha convertit en un mirall universal. A Tres lindas cubanas, per exemple, va reflectir la història de les germanes Blasco Milián, a qui la revolució castrista va separar i confrontar. Mentre que a El metal y la escoria, va narrar la gesta d’un asturià que va emigrar a Mèxic a la recerca de fortuna a mitjans del segle XIX. Són l’herència sentimental de la seva mare i el seu pare, respectivament. Un íntim tresor amb què no és difícil empatitzar. "És natural el fervor amb què Cervantes valora la llibertat després d’haver estat en captiveri més de cinc anys a Alger i d’haver patit successius empresonaments posteriors. I ho és a tal grau que la llibertat té predomini encara sobre la justícia, de la qual la seva pròpia experiència li fa desconfiar", va comentar, bastó en mà, durant un acte amb la presència dels Reis d’Espanya.
Juntament amb Letizia i Felipe, diferents autoritats es van desplaçar fins a Alcalá de Henares per felicitar Celorio. Entre aquestes, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l’alcaldessa d’Alcalá de Henares, Judith Piquet. Tots van posar en valor la lírica que l’autor d’Ese montón de espejos rotos, la seva última obra, ha anat perfilant al llarg de 78 anys. Es noten els seus anys com a docent en la seva manera de parlar. És didàctic i confessional. Ha impartit classes a la Universitat Iberoamericana i l’Institut Politècnic Nacional. Una tasca que, avui, com a complement a la literatura, continua exercint a la Facultat de Filologia i Lletres de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, on dirigeix la càtedra Mestres de l’Exili Espanyol. Van ser ells els que li van insuflar certa rebel·lia a l’hora d’escriure. Ramón Xirau, Luis Rius i Adolfo Sánchez, entre d’altres, no només el van formar, també li van donar ales per retratar les seves obsessions intel·lectuals i estètiques. Des d’aleshores, no hi ha cap motor més gran per ell que compartir el seu amor pels llibres.
Mèxic i Espanya
L’oratòria de Celorio, entusiasta, amb la seva ironia habitual, va emocionar un Paranimf expectant fins al final. "En l’anomenada literatura del jo, ha tingut preeminència la poesia lírica. El poeta parla de si mateix i dels seus somiejos. I a ningú li estranyaria que, en una circumstància com aquesta, el poeta es refereixi a la seva pròpia poesia. Però aquesta literatura s’exerceix també en la prosa […]. Sempre havia volgut explicar la història dels meus avantpassats per conèixer els meus orígens i conèixer-me a mi mateix perquè ningú sap bé qui és si no sap d’on ve", va afegir Celorio, que dirigeix l’Acadèmia Mexicana de la Llengua des del 2019.
"La nacionalitat mexicana no es pot dissociar de la història i de la cultura espanyoles, que li són inherents. Amb les seves peculiaritats, en certa mesura derivades de les cultures antigues, en les quals s’ha intentat sobreposar la retrotopia del paradís perdut, Mèxic és part substancial del que Carlos Fuentes va denominar feliçment el territori de la Manxa", va emfatitzar després que María José Gálvez, directora general del Llibre, llegís l’acta de concessió.
Els elogis de Felip
Celorio va escoltar atent els elogis que li va dedicar Felip VI. Alguns van comptar amb la seva aprovació. I, per fer-l’hi saber, li va respondre assentint amb el cap. "Hi reconeixem una veu literària consolidada a través de tota una vida de dedicació, una veu de notable elegància, que és, alhora, testimoni del Mèxic modern i mirall de la condició humana. A la seva obra, la memòria i la imaginació es converteixen en formes de coneixement que enriqueixen el patrimoni comú de les nostres lletres. Com ell mateix expressa, l’espanyol és l’única llengua que permet travessar 23 fronteres sense perdre intel·ligibilitat", va remarcar. El Rei li va entregar la medalla i l’escultura del premi.
Abans de liquidar l’acte, Felip va posar el focus en la literatura mexicana que ha projectat la seva identitat cap a horitzons universals. Entre aquestes, la de Celorio.
