Hores d'espera
Cua inaudita d’immigrants a Barcelona per la regularització: fa tota la volta a l’ajuntament i gairebé arriba a la Rambla
L’oposició retreu a l’alcalde Jaume Collboni al ple el desbordament de l’oficina d’atenció de la plaça Sant Miquel
La llarga espera de molts immigrants els últims dies per fer tràmits de l’actual regularització extraordinària ha deixat aquest divendres una imatge impactant al centre de Barcelona. El dispositiu de l’Ajuntament de Barcelona per emetre informes del padró i certificats de vulnerabilitat a tots els immigrants interessats a acollir-se al procés de regularització s’ha desbordat clarament. Si dimecres passat, el primer dia de l’operatiu especial del consistori, les cues es van formar al costat del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) del carrer Tarragona i hi va haver d’intervenir la Guàrdia Urbana, el protagonisme se l’ha endut aquest matí la mateixa seu consistorial.
Una cua insòlitament llarga feia tota la volta a la gran illa que ocupen les dependències centrals de l’Ajuntament de Barcelona, serpentejava per la plaça Sant Jaume i s’estenia pel carrer Ferran en direcció a la Rambla. Una filera extenuant per a les nombroses persones que esperaven torn, dretes, per accedir a la desbordada Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la plaça Sant Miquel. Era la primera jornada en què estaven habilitades per emetre informes de vulnerabilitat sense cita prèvia les OAC d’aquesta plaça i de Monumental, on també hi ha hagut cues.
Aquest divendres, a més, el consistori acollia el ple d’abril i l’enrenou del carrer es colava a la sala de l’hemicicle. A l’inici de la sessió, l’oposició ha retret al govern de Jaume Collboni les condicions dels afectats i dels treballadors municipals. "És una situació indigna per a les persones que estan fent la cua i per als funcionaris municipals", ha recriminat a l’alcalde el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, el grup del qual ha distribuït als mitjans un vídeo de la cua exterior. A la denúncia també s’hi ha sumat la presidenta del grup dels comuns, Gemma Tarafa.
L’alcalde socialista ha tallat la intervenció dels regidors i els ha convidat a exposar les seves opinions en el debat dels punts de l’ordre del dia relacionats amb el procés extraordinari de regularització. Dimecres passat la Guàrdia Urbana de Barcelona va haver d’intervenir per gestionar la cua que feien un miler de persones davant el servei municipal d’atenció a immigrants, emigrants i refugiats (SAIER) situat al carrer Tarragona per sol·licitar la documentació que necessiten per tramitar després la seva regularització.
PP, BComú i Vox
Precisament, tres proposicions de partits molt diferents abordaven en aquest ple la regularització extraordinària. El PP insta a rebutjar la política migratòria del Govern espanyol i demana que retiri el Reial decret que empara el procés de regularització extraordinària. El grup municipal Barcelona en Comú demana que, amb caràcter urgent i durant tot el període de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny de 2026, s’habiliti un dispositiu especial d’atenció i acompanyament a la tramitació de finestreta única en un equipament de gran capacitat i fàcil accés, per evitar col·lapses i demores.
Vox pregunta quina estimació actualitzada té el Govern municipal sobre el nombre total de persones que podrien ser regularitzades a la ciutat de Barcelona en el marc del procés extraordinari, quantes persones preveu que en quedaran fora i quina planificació concreta té per afrontar l’impacte d’aquesta regularització en els serveis públics, l’habitatge i la convivència a la ciutat.
