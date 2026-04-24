Ple municipal
Collboni assegura que Barcelona “trobarà una solució” que no concreta perquè el Sant Andreu jugui a Primera RFEF
L’alcalde subratlla que el consistori parla amb la federació i el club, i crida a aconseguir una moratòria sense la qual no podria començar la lliga al Narcís Sala amb gespa artificial ni natural
Toni Sust
El grup municipal de Junts per Barcelona ha instat aquest divendres al ple municipal l’alcalde, Jaume Collboni, a instal·lar gespa natural al Narcís Sala, el camp del Sant Andreu, perquè hi pugui jugar la temporada vinent a la categoria de Primera RFEF, a la qual acaba d’aconseguir l’ascens.
El regidor Josep Rius ha instat Collboni a dir clarament si està amb el Sant Andreu o no, i ha argumentat que el consistori es pot permetre “dos camps de gespa natural”, en al·lusió també al cas de l’Europa, que va viure el mateix problema l’any passat: amb gespa artificial no es pot competir en la categoria. L’Europa s’ha passat mitja temporada a Can Dragó per aquest motiu.
“La pregunta és molt clara: ¿estan amb el club o li giraran l’esquena?”, ha insistit Rius. L’alcalde li ha contestat retraient-li que fes “politiqueria” amb aquest tema, i ha assegurat que Barcelona “trobarà una solució” en què ha dit que el consistori, i en concret el regidor d’Esports, David Escudé, està treballant. “No ho explicaré aquí”, ha advertit, i ha afirmat que l’ajuntament està parlant amb el Sant Andreu i amb la federació: “Les regles federatives s’han de complir”.
Moratòria
Collboni ha recordat que si no s’aconsegueix una moratòria, com sí que va tenir l’Europa, el Sant Andreu no podrà començar la lliga al Narcís Sala, perquè fins i tot si opta per col·locar gespa natural, no estarà disponible al setembre. “Demano que anem de bracet per evitar que hi hagi d’haver desplaçaments”, ha afegit sobre el possible trasllat del Sant Andreu a altres camps. Rius ha lamentat que l’alcalde no acudís al partit en què el Sant Andreu va ascendir, i que tampoc ho fes Escudé: “Va ser tota una premonició”.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut