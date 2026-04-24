El conductor d’un bus de turistes a València dona positiu en cocaïna
El xofer estava a l’espera de recollir un grup de 25 turistes de nacionalitat xinesa, a qui havia deixat prèviament visitant el centre històric de la ciutat
Redacción Levante-EMV
Agents de la Comissaria de Proximitat del Marítim de la Policia Local de València van fer un control rutinari dimecres passat de comprovació de transports a l’avinguda dels Tarongers núm. 1 (rotonda de Catalunya), dins del reforç d’inspeccions sobre transport públic en general, VTC, taxis i autobusos.
Durant l’actuació, feta a les 19.51 hores, es va procedir a la verificació de la documentació d’un autocar, el conductor del qual va ser sotmès a una prova de detecció de substàncies tòxiques i estupefaents, que va donar un resultat positiu en cocaïna.
En aquell moment, el vehicle no transportava passatgers, tot i que estava completament carregat d’equipatges. El conductor estava a l’espera de recollir un grup de 25 turistes de nacionalitat xinesa, a qui havia deixat prèviament visitant el centre històric de la ciutat.
Com a conseqüència, l’autocar va quedar immobilitzat i els turistes van ser traslladats en taxis fins a Benicàssim. L’empresa propietària del vehicle, amb seu a Albacete, va enviar l’endemà un altre xofer per fer-se càrrec de l’autobús.
