Una persona mor electrocutada a la zona de vies del tren de l’estació de Castellbisbal

A causa de l’incident, ha quedat interrompuda la circulació de l'R4 entre Martorell i L'Hospitalet entre les 6.27 hores i les 6.54 hores

Imatge d'arxiu d'un tren de Rodalies / EUROPA PRESS

El Periódico

Una persona ha mort electrocutada a la zona de vies del tren de l’estació de Rodalies de Castellbisbal (Baix Llobregat) en un succés d’aquest divendres cap a les 4.00 hores de la matinada.

La investigació policial per esclarir el succés està oberta, han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Arran de l’incident s’ha interromput la circulació de la línia R4 de Rodalies entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat a petició dels Mossos entre les 6.27 hores i les 6.54 hores, ha informat Renfe.

