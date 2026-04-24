La Fira d'Abril de Catalunya torna a ser gratis: aquestes són les dates i el cartell inspirat en Gaudí
La Feria de Abril 2026 de Barcelona abre este viernes con entrada gratis y amplio aforo
La 53a Fira d'Abril de Catalunya se celebrarà aquest any del divendres 24 d’abril al diumenge 3 de maig a l’esplanada del Parc del Fòrum de Barcelona, un recinte que tornarà a acollir una de les cites culturals més multitudinàries de la primavera. El calendari inclourà el pont de l’1 de maig, Dia del Treballador i festiu, fet que previsiblement afavorirà una major afluència de visitants.
L’organització ha presentat aquesta setmana el cartell oficial de la fira, una obra de Mediaclip que combina elements de la tradició andalusa amb la identitat barcelonina. La imatge mostra una pinta acolorida a la part superior de la qual es dibuixa la façana de la Casa Batlló, en una picada d’ullet a l’Any Gaudí que se celebra aquest 2026 amb motiu del centenari de la mort de l’arquitecte. Precisament, la presentació del cartell s’ha dut a terme en aquest edifici gaudinià.
Durant l’acte de presentació, celebrat aquest dimarts, el president de la FECAC, Daniel Salinero, ha anunciat que la fira tornarà a ser d’entrada lliure i gratuïta, després que l’any passat s’introduís el cobrament d’accés per primera vegada.
Així, la Fira d'Abril de Catalunya tornarà a omplir el Parc del Fòrum de casetes, música i gastronomia andalusa durant deu dies. L’esdeveniment està organitzat per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions públiques.
