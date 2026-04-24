Infraestructura ferroviària
El Govern demana endarrerir el desmantellament de l’accés de Rodalies a l’aeroport d’El Prat de Barcelona
La Generalitat vol que l’actual ramal, que serà substituït pel túnel de la futura R-Aeroport, s’utilitzi com a apartador per als trens de la R11 fins que s’estreni la futura estació tècnica d’El Prat
Pau Lizana Manuel
Falten poques setmanes perquè les obres del nou accés ferroviari a l’aeroport de Barcelona-El Prat es donin per acabades. Són uns treballs que han suposat una inversió global de més de 400 milions d’euros i que inclouen un nou túnel sota les pistes que permetrà unir el centre de Barcelona amb les dues terminals de l’Aeroport en poc més de 20 minuts. Aquestes obres, tanmateix, tenen un efecte col·lateral: les vies actuals d’accés a la T2 s’han de desmantellar. Així ho disposa la Declaració d’Impacte Ambiental del nou accés ferroviari. Adif, responsable de la infraestructura ferroviària, va fer els primers passos per fer-ho el desembre passat, quan va treure a informació pública el projecte constructiu per retirar les vies. Ara, la Generalitat demana que les vies no es retirin almenys fins que es completi una de les obres de Rodalies encallades al Ministeri de Transports: l’estació tècnica d’El Prat de Llobregat, on s’instal·laran vies extres perquè els trens puguin fer maniobres.
Si el Govern vol mantenir el funcionament de l’actual ramal el màxim temps possible és perquè, sense l’estació tècnica pendent, els trens de l'R11 no tenen vies on romandre apartats entre que acaben i comencen un nou servei. Quan acaben el seu recorregut a Sants, es veuen obligats a anar fins a vies mortes de Bellvitge o de Gavà, cosa que satura encara més el ja concorregut corredor de Rodalies del Garraf. Així, la idea del Govern és que l’actual accés a l’aeroport funcioni com un apartador fix dels trens de l'R11 fins que no es construeixi la nova estació tècnica del Prat, on hi haurà prou vies hàbils perquè descansin els trens. Així ho explica la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una resposta parlamentària a preguntes de la CUP.
“El Govern de la Generalitat ha demanat a Adif que endarrereixi l’execució del desmantellament del ramal d’accés a la T2 de l’Aeroport perquè pugui ser utilitzat per facilitar l’operació de l'R11 mentre no estigui operativa l’estació tècnica d’El Prat”, resumeix el document signat per la consellera, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Obra estancada
Tal com també recull aquest text, encara no se sap amb certesa quan es duran a terme les obres d’El Prat de Llobregat. De fet, tal com denuncia l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), l’estació tècnica és un dels 11 projectes que continuen encallats al Ministeri de Transports. En concret, la PTP assegura que l’Estudi Informatiu —el primer pas administratiu per fer qualsevol obra en la infraestructura ferroviària— hauria d’haver estat aprovat definitivament el novembre del 2023, per la qual cosa l’actuació acumula un retard de pràcticament dos anys i mig. La resposta parlamentària explica que el projecte està ara mateix “en fase de resolució de les al·legacions presentades per administracions i privats”. El ministre de Transports, Óscar Puente, es va comprometre fa pocs dies a desencallar quatre de les 11 obres estancades, tot i que no va indicar quines.
Un cop aprovat definitivament l’Estudi Informatiu, encara quedarà pendent que Adif encarregui la redacció d’un Projecte Constructiu i, després, que es facin les obres. Així que encara queden anys fins que l’estació tècnica d’El Prat sigui una realitat, entre que es compleixen tràmits i es fan les obres.
Tot i que encara queda per veure quin és el plantejament final de l’estació, l’Estudi Informatiu del Ministeri de Transports aposta per una remodelació ambiciosa que doti de dues platges de sis vies cadascuna que donaran espai de sobres perquè els R11 puguin estacionar-se i deixarà disponibles més vies per poder acollir més trens si cal en un futur. En total, el ministeri calcula gastar-se en aquesta actuació 51.267.010,83 euros, segons indica l’Estudi Informatiu.
El delta i la R-Aeroport
La resposta parlamentària que ofereix la consellera Paneque també recorda que la Generalitat, a través de l’empresa pública Ifercat, està redactant actualment un estudi integral sobre totes les futures actuacions que s’estan fent al Delta del Llobregat. El document és a càrrec de la multinacional TyLin i estudiarà la possibilitat de desenterrar el ‘metro del Delta’ —una nova línia soterrada entre Sant Boi i Castelldefels—, però també posarà el focus en el nou accés a l’aeroport, l’estació tècnica i la quadruplicació de vies de Rodalies entre Castelldefels i El Prat, un altre dels projectes estancats al Ministeri de Transports. “Depèn de les conclusions que es prenguin, poden aparèixer noves solucions que ajudin a avançar aquests temes”, detalla el document signat per la consellera.
El desmantellament de l’actual accés ferroviari a l’aeroport, que s’haurà d’acabar produint per complir els requisits ambientals, no arriba exempt de polèmica. El nou túnel, que també arribarà fins a la T1, l’utilitzarà majoritàriament la nova R-Aeroport, que travessarà Barcelona a través de Passeig de Gràcia i finalitzarà el seu recorregut a Sant Andreu. Aquesta nova línia, malgrat circular sobre les vies d’Adif, estarà operada pels trens que FGC ha encarregat a Stadler i que ja fan proves de circulació. La PTP denuncia que afegir més trens als ja concorreguts túnels que passen pel centre de la capital els saturarà “innecessàriament”, en paraules del membre de l’associació Arnau Comajoan.
Tant la PTP com gran part de les plataformes d’usuaris de Rodalies advoquen per allargar l'R4 des del Vallès fins a l’aeroport com una fórmula alternativa perquè la R-Aeroport no congestioni encara més els túnels de Barcelona. A més, i en consonància amb el que demana la Generalitat, l’associació advoca per no desmantellar l’actual accés i allargar directament l'R11 fins a l’estació de la T2.
