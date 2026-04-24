Illa presumeix d’una Catalunya líder de la regularització de migrants
ERC i els Comuns reivindiquen el català com una «eina de cohesió i inclusió» / Junts ataca el president per "espanyolitzar sense complexos"
Júlia Regué
Una Catalunya diversa i inclusiva, paladí de la regularització de persones migrants a Espanya, sense "divisió ni confrontació" i que torna a "liderar" Espanya en termes econòmics, però també en valors i en polítiques destinades a solucionar les principals preocupacions dels ciutadans. Aquesta és la radiografia que va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la diada de Sant Jordi. "Catalunya és bona econòmicament i moralment", va dir des d’un Palau engalanat amb roses vermelles, i en un discurs en què la defensa del català també va tenir lloc, tot i que en un pla més discret.
Per Illa, Catalunya és un exemple de "fraternitat i d’humanitat", d’una autonomia "compromesa amb Europa i oberta al món, no tancada en si mateixa". El president va defensar que el "guia una màxima moral irrenunciable", que no és cap altra "que tothom que viu i treballa aquí mereix la mateixa dignitat, els mateixos drets i oportunitats, els mateixos deures i responsabilitats". És aquí quan va presumir del procés de regularització extraordinària d’immigrants, als quals s’atorgaran drets perquè contribueixin "a la prosperitat del país plenament". Tot plegat, en un moment de creixement del vot a l’extrema dreta i amb una oposició carregant durament contra el procés.
Illa es va defensar de les crítiques recordant que la "regularització és memòria". "Hem de recordar quan eren els nostres avis i besavis els qui van haver d’anar-se’n a la recerca d’una vida millor", va afirmar en un intent de reclamar empatia a la ciutadania amb els ara nouvinguts. "La regularització és, sobretot, futur. El futur d’una Catalunya exemplar, oberta i pròspera", va rematar.
Illa s’ha referit al català de manera concisa, per assenyalar que la llengua necessita "optimisme i confiança". Va afirmar que s’està "invertint més que mai" en la promoció i el foment del català i que s’arribarà a més de 150.000 places per aprendre’l.
L’oposició
ERC, Comuns i la CUP van reivindicar que el català és una "eina fonamental" per a la integració dels milers de ciutadans a Catalunya que s’acolliran a la regularització i per a la "cohesió" de la societat. Però els republicans temen que no es tracti com una "exigència" i van demanar a Illa anar més enllà. "El català és una eina d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats que volem compartir amb tothom que viu a Catalunya", va assenyalar Oriol Junqueras des de l’estand d’ERC a Barcelona, informa Quim Bertomeu. Els Comuns van defensar que la "legislació vigent" ja el considera un element més als informes d’arrelament.
Junts, en canvi, va acusar el Govern de propiciar una "espanyolització sense complexos". El portaveu Josep Rius va criticar Illa per reivindicar una Catalunya sense "divisió ni confrontació". "Volen simular una cosa que no existeix. Pretenen vendre una falsa normalització, quan hi ha una ofensiva enorme contra el català i la cultura catalana", no va dubtar a indicar, informa Carlota Camps.
