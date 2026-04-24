Un jutjat investiga una segona denúncia contra el sergent de la Policia de Montornès
Una subordinada afirma que es va manipular deliberadament la transcripció d’una trucada d’una ciutadana per obrir-li un expedient sancionador.
J. G. Albalat
Un jutge de Granollers està tramitant una segona denúncia d’una agent contra el sergent de la Policia Local de Montornès del Vallès, F. J. M. M., per la presumpta falsedat en la transcripció d’una trucada rebuda a la comissaria i que va ser utilitzada per obrir un expedient disciplinari a la policia afectada, segons indica la documentació a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Aquest és el segon procés judicial a què s’enfronta aquest comandament policial pel presumpte assetjament a una altra subordinada, una caporal, i que, després de ser arxivat, va ser reobert el 23 de febrer passat per l’Audiència de Barcelona. El tribunal va argumentar llavors que hi havia "indicis" que presumptament "s’haurien produït actes atemptatoris contra la integritat moral".
La nova denúncia va ser presentada fa gairebé un any, tot i que va ser admesa pel jutge de Granollers mesos després: el 17 de novembre del 2025. En la mateixa interlocutòria, el magistrat va acordar incoar diligències judicials per un delicte de falsedat i va disposar que, per fer-ne la comprovació, se cités a declarar l’agent i el sergent de la Policia Local investigat, i alhora que es requerís a l’Ajuntament de la població vallesana perquè entregués l’expedient disciplinari, que també ha sigut recorregut en la jurisdicció contenciosa administrativa. Les fonts jurídiques consultades per aquest diari asseguren que aquesta documentació ja ha sigut entregada al jutjat. Es dona la circumstància que l’agent denunciant està proposada com a testimoni en el primer procés judicial contra el sergent.
La denúncia, firmada per l’advocat Iván Bayo Roque, explica que el 13 de març del 2024 l’agent va rebre a la centraleta telefònica de la comissaria de la Policia Local una trucada d’una ciutadana sobre una denúncia que aquesta havia presentat per la pèrdua del DNI dels seus fills i que, segons va dir, no constava. Aquesta conversa va quedar registrada i posteriorment va ser transcrita a petició de l’inspector en cap de la Policia Local. Aquesta transcripció va ser valorada com a "prova de càrrec" en l’expedient pel qual es va imposar a aquesta policia local una sanció d’un mes i mig de suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions.
Actuació qüestionada
Segons la denúncia, la transcripció incorporada a l’expedient "no es correspon amb la realitat dels fets", ja que "de forma deliberada" omet part de la conversa, que l’acusació considera "de gran rellevància". En concret, no es transcriu la part de l’enregistrament en què se sent una trucada a través de l’emissora policial d’un agent que està donant servei al carrer i sol·licita a la companya informació sobre un ciutadà.
Tampoc hi figura que la denunciant parlés amb una tercera persona, i per això va interrompre al principi la conversa sobre la pèrdua dels DNI i la va deixar en espera. La denúncia exposa, per tant, que la transcripció "resulta enganyosa", ja que no era completa. Segons el lletrat, els fets poden ser constitutius d’un delicte de falsedat documental. Ara per ara, no ha declarat ni la denunciant ni el sergent, pel col·lapse que hi ha als jutjats de Granollers.
Després de la publicació per part d'aquest diari del primer procés judicial obert contra el sergent de la Policia Local, l'Ajuntament de Montornès va culpar la caporal que va presentar la querella, subordinada del sergent, de mostrar "resistència al canvi" i un "qüestionament continu" a la direcció del centre. Segons el consistori, la primera denúncia penal s'emmarcava en una "possible actuació concertada entre un grup de treballadors i orientada a desacreditar, difamar i desprestigiar la prefectura del cos", treballadors a qui va atribuir "presumpta mala fe". L'oposició municipal, per la seva banda, va carregar en bloc contra un govern local liderat per una alcaldia dels Comuns.
