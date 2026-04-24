L’antiga discoteca Draco de Gràcia té uns nous gestors
El districte comprovarà si en l’actual etapa del local, que ara es diu Salma, el titular de l’activitat es correspon amb el de la llicència. Els responsables volen "tenir harmonia amb els veïns".
Toni Sust
La discoteca Draco de Gràcia, abans Canela, davant de l’històric KGB, fa una setmana que es diu Salma. El 16 d’abril va aparèixer un cartell amb aquesta nova denominació. És el nom d’una discoteca de Córdoba, a l’Argentina, on va ser soci Santiago Tallone, un dels dos nous responsables del local. "Salma vol dir pau, tranquil·litat, valors que definien aquesta discoteca, que era amable, a l’aire lliure, i que és una mica el que ens proposem a Alegre de Dalt: transmetre pau i tenir harmonia amb els veïns".
Tallone és, juntament amb Carlos Kotsuko, un dels dos directors comercials que ara dirigiran el local. Ben aviat, asseguren, s’hi s’apreciarà un canvi que posarà fi als problemes que en els últims anys no han deixat dormir els residents d’aquesta part del barri barceloní de Gràcia. Tot i que Tallone i Kotsuko fa l’efecte que estan convençuts que ho aconseguiran, no sembla fàcil que la discoteca situada al número 55 del carrer d’Alegre de Dalt deixi d’inquietar-los. Són tantes les nits que els ha causat problemes, i tan recents. L’últim conflicte destacat va ser el 16 de març, quan en una de les baralles multitudinàries que aquest carrer ha viscut van veure dos homes amb matxet i pistola.
La antigua discoteca Draco és, a més, motiu d’un litigi legal amb la propietat del local, la immobiliària Núñez i Navarro, que fa anys que intenta que es concreti un desnonament per ordre judicial que s’havia de produir el 19 de febrer del 2025 i que finalment es va ajornar. Es dona per fet que aquest dia arribarà, i ho saben els nous directors comercials. Entenen que podrien estar vivint un compte enrere, però asseguren que, mentre estiguin al capdavant de Salma, continuaran treballant en una línia que, diuen, tenen molt clara.
Els directors comercials donen per fet que el canvi es notarà de seguida. "Volem que els veïns passin d’odiar la discoteca a sentir-la del barri", diu Tallone. Aquests dies s’han reunit amb gent que viu als voltants del local.
Diuen que fa un any i mig que negocien amb Setraspa, l’empresa titular de la llicència d’activitat, per mirar de tancar un acord. La propietat continua sent d’aquesta empresa, lligada a la família Llobet, que era la titular de l’històric KGB. En el passat hi ha hagut dubtes sobre si la titularitat d’aquesta llicència i la del local corresponien a la mateixa gent, perquè és il·legal que no sigui així. Anys enrere, Gràcia va arribar a precintar el local perquè va considerar que hi havia aquesta disfunció, però al final la discoteca va aconseguir trampejar legalment aquesta mesura i va continuar funcionant.
Percentatge dels guanys
Consultat per aquest diari, el districte de Gràcia remarca que inspeccionarà d’ofici la situació actual per veure si hi ha cap disfunció respecte a aquesta qüestió. Però Tallone i Kotsuko remarquen que Setraspa continua estant empresarialment al capdavant, que ells, que són "organitzadors d’esdeveniments" i que a més tenen una empresa de màrqueting, no s’han plantejat ara per ara fer-hi una inversió. Tenen previst, expliquen, repartir-se amb la propietat un percentatge dels guanys a canvi d’assumir el dia a dia. Un dia a dia, insisteixen, que canviarà la cara de la discoteca.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió