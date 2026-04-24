Les floristes traslladades de la Rambla perden vendes i guanyen pau
Les venedores de roses viuen el seu primer Sant Jordi a la plaça de Catalunya a causa de les obres a l’emblemàtic passeig
NAÏM AIT FONOLLÀ
Les floristes de la Rambla de Barcelona van viure el primer Sant Jordi fora del seu escenari habitual. Les obres de l’emblemàtic passeig les van obligar a traslladar-se al febrer a la plaça de Catalunya, on es mantindran de forma provisional fins a la primavera del 2027.
Entre les floristes entrevistades per aquest diari, unes hi veien més espai, tranquil·litat i fins i tot un ambient nou; d’altres admetien desorientació entre la clientela i pèrdua d’identitat a l’allunyar-se d’un enclavament històric. En el nou emplaçament, els estands rebien a mig matí les visites de l’alcalde Jaume Collboni i del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
José González, de La Flor de la Rambla, va ser dels que van començar el dia amb bon to. "És la primera vegada lluny, però és la plaça de Catalunya: és perfecte", resumia. Segons el seu parer, el canvi li ha permès guanyar espai i pau mental després de mesos convivint amb pols, soroll i estretors. "Hem perdut una miqueta de venda, però hem guanyat en pau mental i tranquil·litat, que també és important", explicava. Fins i tot va destacar elements que distingeixen aquesta diada d’altres: la música, l’ambient i una plaça més oberta que la Rambla en obres. Va resumir la seva valoració de la jornada com a "espectacular".
A Flors Carolina oferien una mirada amable sobre el trasllat. Fundada el 1888, és la parada més emblemàtica de la Rambla i conservarà l’estructura històrica quan torni al passeig, ja que està distingida amb un premi FAD de 1992. Carolina Pallés, propietària de la floristeria, es mostra "encantada" amb la ubicació provisional i, en el seu cas, la clientela va continuar responent. "No hi hem perdut gens. Ens han buscat una bona ubicació i d’aquí un any tornarem", va afirmar. Tot i que va admetre que la Rambla de les Flors és la seva vida, va defensar la reforma i creu que el passeig necessitava una posada a punt. El trasllat, va confirmar, els ha permès conèixer nous clients i donar visibilitat a les seves flors entre persones que, potser, no baixaven mai a la Rambla. "Hi ha molta gent d’aquesta zona que ens demana que no ens en anem", diu.
No tots els establiments comparteixen aquest entusiasme, però. Andrea Pérez, de Flors Raquel, viu aquesta diada amb incertesa. "No sabem gaire bé si la gent està entenent que les paradistes típiques de la Rambla són aquí", explica. Comenta que part de la confusió ve de missatges contradictoris sobre si les parades serien al Portal de l’Àngel o en altres punts.
Arnau Moya, florista de Moya Shop, percep una caiguda clara d’afluència. "Es nota molt: hi ha molta diferència amb la Rambla", diu. Reconeix que la plaça de Catalunya és un lloc de passada, però insisteix que per estar habitualment en "un lloc tan icònic com la Rambla i un dia tan especial com Sant Jordi, treballar aquí es fa estrany". Al seu estand miren de mantenir l’optimisme, però sense amagar que l’arrencada ha sigut "una mica més fluixa" que altres anys. "Allà la gent passeja i compra. Aquí el flux és diferent: la multitud passa per anar a buscar el tren o el metro", apunta Laura Gómez, propietària de Flors Maria-Laura, que afirma que s’han notat menys vendes.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió