Les previsions auguren l’arribada d’un Superniño amb temperatures de rècord
Hi ha un 60% de probabilitats que el fenomen del Pacífic equatorial emergeixi amb inusitada potència entre maig i juliol i es prolongui durant tot l’any.
Valentina Raffio
Les llunyanes aigües del Pacífic equatorial sembla que s’estan escalfant de manera accelerada i això, lluny de quedar-se allà, amenaça de desestabilitzar encara més el clima global. L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha advertit que s’estan formant les condicions perquè sorgeixi el Niño, un fenomen climàtic natural i cíclic que s’associa amb un augment addicional de les temperatures globals. Els models més conservadors apunten a un 25% de probabilitats que aquest Niño, o Superniño com ja se l’ha batejat, que s’acosta es converteixi en un dels més intensos detectats en les últimes dècades. Però també hi ha estimacions que afirmen que podria ser el més fort de l’últim segle. Encara hi ha molta incertesa sobre això però per ara, segons explica l’investigador Diego Campos, del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), "és molt possible que tornem a batre rècords globals de temperatura". Ja hi ha indicis que indiquen que estem en una fase de "transició ràpida" i que podríem estar davant una ràpida arribada.
El BSC està portant a terme estudis exhaustius per entendre l’evolució del clima terrestre i, entre d’altres, l’impacte de fenòmens com el Niño en les temperatures globals.
"Les últimes setmanes s’ha observat un escalfament ràpid de la temperatura superficial del mar al Pacífic equatorial, i diverses anomalies de calor en aigües subsuperficials, cosa que indica clarament l’acumulació de calor a l’oceà. També es comencen a detectar polsos de vents de l’oest al Pacífic, un altre dels ingredients fonamentals que indiquen que aquest fenomen s’està gestant", afirma l’especialista. Els pronòstics apunten a un 60% de probabilitats que el Niño emergeixi entre maig i juliol i que es mantingui durant tot el 2026.
