Iniciativa benèfica
Més de 12.000 persones participaran en la caminada solidària Magic Line de Sant Joan de Déu
Els fons recaptats es destinaran a programes socials i sanitaris de persones en situació de vulnerabilitat ateses per la fundació sanitària
El Periódico
La caminada solidària Magic Line, impulsada per Sant Joan de Déu, celebra la seva 13a edició a Barcelona, Lleida i Las Palmas de Gran Canaria diumenge vinent, 26 d’abril. Sota el lema que sempre acompanya aquesta iniciativa, "Som el que compartim", el 100% dels fons recaptats per l’organització es destinaran a programes socials i sanitaris per cuidar persones en situació de vulnerabilitat.
Per participar en la caminada, els voluntaris han d’inscriure el seu equip, que ha de tenir entre dues i vint persones, triar un dels itineraris en qualsevol de les ciutats, marcar-se un repte de recaptació i mobilitzar-se per aconseguir-lo.
Les més de 500 accions anuals arreu del territori permeten sensibilitzar i, alhora, recaptar fons que es destinen íntegrament a projectes socials i sanitaris en àrees com el sensellarisme, la salut mental, la infància i la joventut, la dependència, les migracions, la investigació i la docència, la discapacitat i la cooperació internacional.
Novetats en les rutes
La principal novetat d’aquesta edició és que, a Barcelona, totes les rutes finalitzaran davant la Font Màgica de Montjuïc. És per això que un altre dels canvis d’aquesta Magic Line és que la ruta de la catedral inverteix el seu recorregut habitual, de 9 quilòmetres, sortint de la plaça de la catedral, travessant el barri Gòtic, continuant cap al Poble-sec i pujant la muntanya de Montjuïc.
Els interessats en un recorregut més llarg poden optar per la clàssica ruta dels turons, de 24 quilòmetres. Aquesta surt del Parc del Guinardó i passa pel Turó de la Rovira, el Turó del Carmel i el Parc de la Creueta del Coll fins al Putxet. Totes les rutes estaran ben proveïdes per seguir els itineraris i dinamitzades amb activitats com música o teatre de carrer.
Per agafar energies fins al tram final a les fonts, els participants tindran un espai a prop del Jardí Botànic de Barcelona, amb festa familiar, on podran descansar i gaudir de la tradicional botifarrada solidària. Aquesta zona també disposarà de música en directe, jocs de sensibilització, activitats i animació.
Una dècada de solidaritat
Més enllà de les rutes dissenyades pels centres de Sant Joan de Déu, la iniciativa ofereix la possibilitat a empreses, entitats i associacions de promoure els seus propis recorreguts.
Durant l’última dècada, la Magic Line s’ha convertit en una iniciativa referent entre les mobilitzacions solidàries. Segons informa la fundació, des del 2014, aquest projecte ha comptat amb prop de 200.000 participants i ha aconseguit recaptar quatre milions d’euros que han permès finançar 400 projectes socials i sanitaris.
