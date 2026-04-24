Missa i xocolata per a tothom al Palau
El consorci d’inversions, Pujol i les carteres de Dalmau centren les converses de polítics i personalitats de l’àmbit de la cultura al Pati dels Tarongers.
J. R. / S. G.
Tot i que s’hagi llançat a buscar seguidors a Instagram i TikTok, Salvador Illa és un home de costums. Per això ahir va voler recuperar les tradicions amb motiu de la diada al Palau de la Generalitat: declaració institucional, missa, xocolatada, roses i llibres. La xocolata amb melindros al Pati dels Tarongers no se servia des del 2004, atès que l’any següent es va traslladar el dolç al Palau de Pedralbes per posar fi a la celebració pujoliana. Tot torna.
El president va comparèixer a les 8 del matí per marcar el discurs en defensa de la regularització d’immigrants. Poc després, els consellers van anar arribant al Palau. Tot estava preparat a la capella de Sant Jordi, a només uns quants metres del despatx del president, i en què enguany va oficiar el cardenal Joan Josep Omella al costat del prior de la capella, Josep Maria Turull, cosí del secretari general de Junts, Jordi Turull.
A la capella es van senyar Illa i els consellers Albert Dalmau, Núria Parlon, Ramon Espadaler, Sílvia Paneque, Miquel Sàmper, Jaume Duch, Núria Montserrat i Berni Álvarez, el president del Parlament, Josep Rull, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, els expresidents Artur Mas i José Montilla, i l’exconseller d’ERC i diputat Joan Ignasi Elena, i el parlamentari de Junts i adjunt a la presidència del partit, Albert Batet. Hi va haver dos convidats especials: dues persones que s’han acollit al procés per regularitzar la situació.
A la missa, Omella va voler dedicar una homilia especial a Illa, per beneir-lo. Segons fonts presents a la missa, li va recomanar que cada vegada que tingui problemes, acudeixi a aquesta capella del Palau perquè "sant Jordi el guiarà" per buscar solucions. Illa va agrair el gest, que Rull va qualificar de "lluminós", igual com el dia de Sant Jordi.
El Palau es va anar omplint de polítics, empresaris i personalitats de la cultura. Aquest dia de la xocolata per a tothom, la pujada de sucre va impregnar de gresca un Pati dels Tarongers que es va quedar sense taronges per a l’ocasió perquè les van collir la setmana passada per fer-ne melmelada. "Som aquí, sucant el melindro", va dir fent broma entre rialles més d’un diputat. "Mira si per allà donen xocolata", es deien un parlamentari i una consellera.
Un diputat de Junts va desitjar que l’any que ve pugui "ser tothom" en aquesta xocolatada, vaixell insígnia de Pujol. L’expresident i fundador de Convergència, que dilluns haurà d’acudir a l’Audiència Nacional perquè analitzi el seu estat de salut i decidir si pot declarar en el judici contra ell i la seva família, va protagonitzar moltes de les converses. Un duo que va centrar l’atenció dels periodistes va ser el de la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i Batet. Interrogats pel consorci d’inversions que es votarà dimarts al Congrés, van començar a repartir crítiques. Un altre dels més buscats en els grupets va ser el conseller Dalmau, que va ser objecte de diverses bromes sobre un Govern que alguns titllen de maleït per qüestions de salut, ja que va haver de cobrir Illa quan va estar hospitalitzat per una osteomielitis púbica, però també la consellera d’Educació, Esther Niubó, operada d’un càncer, i ara a la consellera Olga Pané, de baixa mèdica per una caiguda domèstica. Tothom que es va creuar amb Dalmau li va recordar els gags del Polònia de TV3, que ell ja es pren de broma.
Illa va continuar amb les recepcions tradicionals de Sant Jordi al Palau i després va sortir per lliurar un llibre i una rosa a una dona de l’associació Amics de la Gent Gran a casa seva. A la tarda, el president es va plantar a la superilla literària al costat de la seva dona, Marta Estruch, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, per saludar els llibreters i comprar llibres.
