Mor Ignasi Camós, director de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA)
Professor de Dret del Treball a la Universitat de Girona, havia ocupat diferents càrrecs a la Generalitat i al l'administració de l'Estsat
Oriol Puig Tomàs
El director de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), el gironí Ignasi Camós, ha mort aquest dijous als 56 anys, segons ha confirmat el Ministeri de Cultura en un comunicat en què trasllada el condol als familiars, amics i persones properes per aquesta pèrdua.
Ignasi Camós era al capdavant de l’ICAA des del juny del 2023, quan va substituir Beatriz Navas. El Ministeri de Cultura agraeix la gran tasca i el compromís d’Ignasi Camós al capdavant de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que, juntament amb la seva vocació de servei públic, “deixaran una gran empremta en les persones i institucions amb les quals va treballar”.
Camós era doctor en Dret, professor titular de dret del treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona i funcionari de l’Administració General de l’Estat. Durant la seva trajectòria, va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya i va ser conseller d’Ocupació i de Seguretat Social a la Representació Permanent davant la Unió Europea a Brussel·les.
Des del mes de juliol del 2021, va exercir com a assessor parlamentari al gabinet del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, càrrec des del qual va coordinar els grups de treball per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista.
A més, havia exercit la seva tasca com a assessor parlamentari al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (2020-2021) i al Ministeri de Treball, Seguretat Social i Immigració (2018-2019). Prèviament havia estat conseller tècnic al Ministeri d’Educació, a la Representació Permanent davant la Unió Europea a Brussel·les.
Reaccions
El cofundador i director editorial de la plataforma audiovisual Filmin, Jaume Ripoll, ha lamentat en un missatge a X, recollit per Europa Press, la mort d’un home “afectuós, culte, pròxim i atent, amb qui era molt fàcil traçar complicitats”.
“Va fer molt pel cinema espanyol durant el seu temps a l’ICAA. Tant de bo en aquest pròxim Festival de Canes, amb tanta presència de cinema nacional, se li pugui retre el tribut que sens dubte mereix. El meu últim record feliç amb ell: el dia de la cloenda d’Atlàntida (Mallorca), va arribar amb la seva samarreta d’Oasis, eufòric després d’haver-los tornat a veure en concert. Quant vam riure”, ha recordat Ripoll.
L’organització dels Premis Feroz també s’ha acomiadat de Camós amb un missatge a X, en què n’han destacat la tasca “intensa” al capdavant de la institució cultural. “Lamentem profundament la seva mort. Una forta abraçada per als seus companys i amics”, ha publicat l’entitat.
Per la seva banda, el Festival de Màlaga ha agraït la seva feina i el seu compromís amb el cinema i ha traslladat el seu més sentit condol als familiars a través d’un missatge a les xarxes socials. Així mateix, DAMA, entitat especialitzada en la gestió de drets d’autors audiovisuals, també ha traslladat el seu condol amb un missatge a X.
“Lamentem profundament la mort d’Ignasi Camós, director de l’ICAA. Volem agrair la seva dedicació, la seva gran tasca institucional i el seu ferm compromís amb la cultura, l’audiovisual i els autors. Una forta abraçada per als seus companys, amics i familiars”, ha publicat l’entitat.
