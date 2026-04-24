Una nova generació que rescata bars i restaurants històrics
Barcelona descobreix que el seu futur també fa olor de guisat de tota la vida gràcies a joves restauradors que, amb la seva aposta respectuosa, demostren que la ciutat tenia fam de memòria.
Laia Zieger
Barcelona torna a mirar enrere per avançar. En un moment que els carrers semblen replicar-se amb cafeteries d’especialitat, cartes calcades i una estètica que es repeteix a cada barri, alguna cosa es mou –quasi en silenci– rere les persianes de ferro de locals de sempre. Bars amb dècades a la seva esquena que troben una segona vida. No amb grans reformes ni conceptes revolucionaris, sinó amb una cosa molt més senzilla: netejar, pintar, ajustar quatre detalls... i deixar que l’ànima i saber fer continuïn fent la seva feina.
Durant anys, molts cellers, cases de menjars i bars familiars van anar caient, arrossegats per lloguers impossibles o per una tendència que semblava exigir novetat constant. Però ara, una nova onada d’hotelers han decidit agafar-ne el relleu sense esborrar la història. I aquí hi ha la clau: conservar. Perquè aquestes cases no només donen menjar: conserven la memòria de la restauració local als barris.
A Bar Casi (Massens, 74), aquesta idea pren forma cada matí. Lisabet Prat, al costat dels seus fills Martí i Esteve, es va posar al capdavant del local fa poc més d’un any amb un objectiu clar: que continuï obert 47 anys més. Tot just van tocar res. El just per posar-lo en condicions. I allà segueixen, amb esmorzars dels d’abans, menús de migdia i vermuts sense artificis. Vuit truites diferents cada dia, botifarra amb mongetes, capipota, cremes de verdura. Cuina senzilla, directa, familiar. Com la de casa. Com la de sempre. I la resposta és immediata: cues, fidelitat, boca-orella.
No és pas un cas aïllat. A Gràcia, la Bodega Manolo (Torrent de les Flors, 101), fundada el 1961, ha canviat de mans sense canviar de pell. L’equip de la Bodega Gol (Parlament, 10) ha agafat el relleu mantenint carta, horaris i atmosfera. Ensaladilla, bacallà a la llauna, cigrons amb orella, fricandó. Botes, marbre, rutina. Tot continua igual. I això és precisament el que funciona. Ells mateixos ja havien aplicat la fórmula a Bodega Gol, oberta el 1943. Un "bar de poble" en plena ciutat que va sobreviure a la pandèmia i va renéixer gràcies a una xarxa teixida amb ofici i afecte.
La nostàlgia com a motor
Hi ha una cosa profundament emocional en tot això. Una necessitat de tornar als plats de cullera, al tracte pròxim, als llocs on et criden pel teu nom i saben com t’agrada la truita.
A Bar Restaurante Veracruz (Mallorca, 321), Gerard Sanz ho va entendre des del primer dia. Va arribar, va netejar, va pintar, va canviar els llums... i poc més. La resta ja era allà. Avui serveix una carta breu però efectiva: escudella barrejada tot l’any, sarsuela, bacallà a la llauna... Compra al mercat de la Concepció, cuina, atén. Com sempre s’ha fet.
Mentrestant, altres projectes segueixen el mateix pols: Bodega Vidal (Nou de la Rambla, 148), Bodega Josefa (Saragossa, 86), amb més d’un segle d’història, el burger bar OK Sarrià (Jaume Piquet, 18) o la Sra. Dolores (Marquès del Campo Sagrado, 27). Nous propietaris que entenen que innovar, en aquest cas, és no espatllar el que ja funcionava. Mantenir l’estètica, ajustar l’oferta, tornar-hi la vida.
I en paral·lel, hi ha grups que han sabut llegir aquesta nostàlgia col·lectiva i convertir-la en motor d’èxit. Van veure’l, van reinterpretar el passat i ho van pentinar: Grup ConfiterIa, amb La Font del Gat (passeig de santa Madrona, 26), la Bodega Molina (plaça Molina, 1) o Bar Muy Buenas (Carme, 63) demostra que recuperar l’estètica, la carta i l’esperit dels locals històrics no sols preserva patrimoni, sinó que connecta amb una ciutat que vol reconèixer-se als seus propis bars.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió