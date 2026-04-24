Oncologia
Identificada una proteïna clau per frenar la metàstasi del càncer d’endometri: la troballa obre la porta a noves teràpies
Un estudi liderat per la Universitat de Lleida apunta que inhibir la molècula CXCL 16 és clau per revertir l’agressivitat del tumor
Jordi Puig
El càncer endometrial (EC) és un dels més prevalents i invasius de la medicina ginecològica, i la seva incidència ha anat augmentant en les últimes dècades. Desxifrar els mecanismes que intensifiquen la patologia és una de les claus per combatre’l. Segons un estudi liderat per l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL), inhibir la proteïna receptora (CXCR6) de la molècula CXCL 16 mitjançant fàrmacs o edició genètica podria frenar la metàstasi d’aquest tipus de càncer que afecta l’úter.
La investigació, publicada a la revista anglesa 'Cell Death & Disease' del grup Nature. Aquest tipus de molècula, citocina, és a dir, relacionada amb la comunicació cel·lular, s’ha identificat com un actor clau en el creixement del tumor, la seva capacitat d’invasió i una resistència més gran als tractaments. Els científics defensen que un coneixement més gran d’aquest mecanisme pot contribuir a crear estratègies més eficients per acabar amb la malaltia.
Aquesta substància, CXCL 16, és segregada per les cèl·lules canceroses (secretoma) i té un paper vital en l’agressivitat del càncer, ja que agilitza la mobilitat del tumor per l’organisme de la pacient fent migrar aquestes cèl·lules nocives, segons ha comprovat l’estudi. Els científics relacionen aquest comportament de la molècula amb altres casos estudiats, com el càncer de mama o de pròstata.
Els genomes, vitals en el diagnòstic
Si bé és cert que el càncer d’endometri sol presentar un bon pronòstic quan es detecta en fases inicials, hi ha subgrups de pacients que acaben desenvolupant formes més agressives i amb una pitjor evolució. "La comprensió de les bases genètiques i moleculars que expliquen aquesta heterogeneïtat és essencial per al desenvolupament de teràpies més eficients i personalitzades", destaca la investigadora i professora de la UdL, Núria Eritja.
En l’estudi, es valora positivament la incorporació de la caracterització genòmica, que identifica gens, estructura, funció i variacions que pot patir l’ADN d’un organisme o teixit, com a factor de creixement de la predicció primerenca reeixida del risc d’estratificació de l’EC. Tanmateix, també recull que, malgrat els avenços, les recomanacions terapèutiques es mantenen com a "indefinides" per a més del 50% de nous casos diagnòstics de càncer endometrial.
Tallar les ales a la metàstasi
Els investigadors de la UdL han treballat amb models de ratolins i mostres de teixit humà per poder identificar aquest mecanisme molecular de cèl·lules afectades per la pèrdua d’un gen anomenat ARID1A, la debilitació o absència del qual està present en un terç de tots els càncers endometrials. En els casos lleus, la freqüència de mutació d’ARID1A és del 46,7%, mentre que en els casos greus de la patologia, la freqüència de mutació és d’un 60%.
En aquest treball, es demostra que la deficiència del gen ARID1A incrementa notablement la secreció de la molècula CXCL16, protagonista de l’expansió del tumor. Mitjançant les anàlisis amb ratolins, la UdL ha comprovat que amb la inhibició de la proteïna CXCR6 de la molècula CXCL16, el receptor interromp les interaccions patogèniques, la migració de les cèl·lules canceroses i redueix la càrrega metastàtica.
Una estratègia poc explorada
La primera autora de l’article, Cristina Megino Luque, que actualment treballa al Tisch Cancer Institute de Nova York, explica la importància d’aquest descobriment: "Això suggereix una possible nova estratègia terapèutica per a pacients amb formes més agressives o avançades de la malaltia".
La gran conclusió d’aquest estudi és la necessitat d’orientar la investigació científica sobre l’endometriosi cap a la proteïna CXCL16 pel seu pes en el desenvolupament de la patologia, que fins ara havia estat poc explorat. Desxifrar les alteracions d’aquest secretoma és vital per avançar en un tractament contra el càncer endometrial que millori "l’eficiència en el bloqueig" de la molècula CXCL16 i, per tant, contra la malaltia.
