Baix Llobregat
Una persona mor electrocutada a la zona de vies del tren de l’estació de Castellbisbal
A causa de l’incident, ha quedat interrompuda la circulació de l'R4 entre Martorell i L'Hospitalet entre les 6.27 hores i les 6.54 hores
Una persona ha mort electrocutada a la zona de vies del tren de l’estació de Rodalies de Castellbisbal (Baix Llobregat) en un succés d’aquest divendres cap a les 4.00 hores de la matinada.
La investigació policial per esclarir el succés està oberta, han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.
Arran de l’incident s’ha interromput la circulació de la línia R4 de Rodalies entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat a petició dels Mossos entre les 6.27 hores i les 6.54 hores, ha informat Renfe.
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut