Mesura polèmica a Catalunya
El Prat nega que el pla pilot del Govern inclogui mossos de paisà en cap institut del municipi
ACN
El Prat de Llobregat ha negat que el pla pilot del Govern per millorar la governança educativa als instituts inclogui la presència d’agents de paisà dels Mossos d’Esquadra als complexos educatius del municipi. Fonts municipals expliquen que, en el context d’aquest pla, s’està "millorant la coordinació dels Mossos amb els serveis educatius", però subratllen que això "no passa" per la presència de la policia en cap institut.
La coordinació es planteja, segons les mateixes fonts, en l’àmbit de la zona educativa i a través del diàleg amb els claustres.
Finalment, el consistori també recorda que des de l’Oficina de Proximitat de l’ABP dels Mossos d’Esquadra ja es manté una coordinació "fluida i constant" amb els serveis municipals d’Educació.
Falta d’informació
La poca informació que de moment ha donat la conselleria sobre el pla parla d’impulsar la figura dels agents "integrats" com a referents als centres educatius i cita dos centres del Prat entre els 13 centres del pla pilot.
