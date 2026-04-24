La primavera comença a Catalunya amb el Sant Jordi Musical a la Damm
La jornada tradicional al multiespai va congregar un públic multitudinari i artistes com Macaco, Pastora, Triquell i Ven’nus
Jordi Bianciotto
La festa del llibre és també de la música, cada Sant Jordi, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, on els concerts (enguany, 22 en tres escenaris diferents) i les firmes de llibres i de discos (27) donen forma a un univers propi en el marc de la diada. Una convocatòria multitudinària amb aparença d’un autèntic acte ritual: el Sant Jordi Musical "és on comença la primavera a Catalunya", deixava anar sense embuts a aquest diari Valèria Núñez Saurí, és a dir, Ven’nus’. "És on celebrem la música feta aquí per la nostra gent. És un dia molt important, tot i que aquest any m’he menjat més plataners que mai i noto que l’al·lèrgia ve a mi", va assenyalar fent broma a propòsit de la delicada equació de vent i pol·len que va acompanyar.
Ven’nus va fer doblet: després de cantar a la Damm algunes cançons de Mai vista trista, el seu tercer àlbum, va posar rumb a l’estació de Sants per viatjar a Madrid, on l’esperava un bolo al centre cultural Blanquerna. No s’ha de considerar aliè al mercat no catalanoparlant, va opinar. "Si no fem cas dels mitjans que difonen odi, t’adones que la cultura ens acosta i gràcies a ella pots trencar aquest estigma".
Ella creu que Sant Jordi hauria de ser un dia festiu, idea en què coincideix amb Macaco. "Així podria venir més gent aquí", va afirmar aquest veterà dels mestissatges a la catalana, que, en el seu nou disc, Futuro ancestral, "reivindica el so fet a mà, molt orgànic, amb gèneres com la rumba, el merengue i la chacarera". Acompanyat per la seva banda, Dani Macaco va defensar l’embolcallador cúmbia Pasaste tú. L’àlbum tindrà continuació a la tardor amb El coro es el futuro ancestral. "El cor, com a metàfora del que és col·lectiu, davant l’individualisme".
Tretze anys després
Una altra atracció va ser la reaparició de Pastora, 13 anys després de l’última actuació i traient a passejar el seu popular Lola, personatge "avançat a la seva època", apuntava a aquest diari Dolo Beltrán. "És una de les primeres cançons on una dona deia ‘jo vaig pel meu camí’. En aquella època tot era ‘sense tu no soc ningú’, ‘em moro si no hi ets’...". Pastora ha publicat l’àlbum 25 años buscando follón i es planteja el retorn com "una festa generacional, mirant la música dels primers 2000, l’electrònica i el mestissatge". El seu retorn ha superat expectatives: després d’esgotar les entrades del concert del 16 de maig a Apolo (festival Guitar BCN) repetiran el 10 de desembre.
També Francesc Fuentes, Triquell, presentarà disc a l’Apolo, el doble epé Paco Deluxe (8 de maig), un disc amb la seva cara A i la seva cara B, a la manera clàssica. "Perquè el pare em va transmetre tot el seu amor per grups dels 90 com ara Smashing Pumpkins o Alice in Chains", explica. Triquell va firmar discos a la Damm.
