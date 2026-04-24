El problema de l'habitatge a Espanya, Tema del Diumenge
El Periódico
Segons estimacions realitzades per diferents gabinets d’estudis, com CaixaBank Research, el mercat immobiliari a Espanya acumula un dèficit de més de 730.000 habitatges, des del 2021, davant el creixement poblacional produït durant els últims anys. L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge analitzarà les causes d’aquest desajust estructural, que no s’ha pogut pal·liar amb la construcció d’obra nova i que apunta a poder créixer fins a les 900.000 unitats residencials al final de la dècada.
A més, també es posarà el focus en les possibles solucions que s’ofereixen a aquells ciutadans que, a l’hora de comprar un habitatge, no tenen estalvis per adquirir-lo. I en quines són les claus per poder accedir a una hipoteca el 2026.
El Sudan i les borses
Eclipsada per altres conflictes internacionals de més calat geoestratègic, la guerra civil del Sudan, que acaba d’entrar en el seu quart any, és la catàstrofe humanitària més important de les últimes dècades. És per això que Entendre-hi més posa l’ull en aquest conflicte. Des de començament d’any, s’ha intensificat l’ús de drons contra la població civil i la violència sexual contra dones i nenes es continua utilitzant com a arma de guerra. Es calcula que 600 refugiats sudanesos han arribat a Espanya aquest 2026 i els seus relats inclouen segrestos, extorsions i traumes. El suplement dominical d’EL PERIÓDICO parlarà amb alguns d’ells.
Finalment, Actius es fixarà en la paradoxal situació actual dels mercats, que han batut rècords històrics (cas del nord-americà SP500) malgrat estar immersos en dues guerres com les de l’Iran i Ucraïna. Segons diversos analistes, les borses haurien "passat pàgina" dels conflictes actuals i s’estarien posicionant per al dia després, una situació que pot ser aprofitada pel petit inversor.
