Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen

La turista va deixar la bici recolzada i sense mesures de seguretat, i la policia va localitzar el lladre quan intentava fugir

La bicicleta recuperada pels Mossos i robada al Barri Vell de Girona. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per haver robat una bicicleta valorada en uns 12.000 euros a una turista al Barri Vell de Girona. Els agents han pogut recuperar el vehicle poc després del furt i arrestar el sospitós quan intentava fugir.

Els fets van passar el diumenge passat 19 d’abril, cap a dos quarts de deu del matí. Segons la informació policial, la víctima havia sortit a entrenar amb un acompanyant i va deixar la bicicleta recolzada a la paret de la terrassa d’una cafeteria del Barri Vell, sense lligar-la ni adoptar cap altra mesura de seguretat.

Quan va sortir de l’establiment, però, ja no la va trobar i va alertar la policia. A partir d’aquí, els Mossos van iniciar una recerca per la zona fins que van localitzar un home que portava la bicicleta sostreta al carrer del Puigmal al barri de Santa Eugènia.

En veure els agents, el sospitós va intentar escapar, però els policies li van barrar el pas i van comprovar que es tractava del vehicle que acabava de ser sostret. Per aquest motiu, el van detenir per un delicte de furt.

Notícies relacionades

La intervenció va permetre als Mossos retornar la bicicleta a la seva propietària després d’un robatori que es va produir en ple centre històric de Girona.

  1. Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
  2. Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
  3. El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
  4. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  5. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  6. La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
  7. L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
  8. Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut

Denuncien un treballador d'un centre educatiu de Torelló per abusos sexual a un menor

Crema una biga de fusta en una nau del carrer de la Indústria de Manresa

Mor un menor apunyalat per un jove des d'un patinet a Madrid

Firhàbitat es consolida com un espai on generar negoci

Protección Civil de Catalunya dona llum verda als concerts de Bad Bunny i El Último de la Fila

Flick, abans d'enfrontar-se al Getafe: «Lamine Yamal mai havia tingut una lesió muscular i ha d'aprendre a llegir el seu cos»

Lloances de Diego Ocampo a la Festa de l'Afició ideada per la Grada d'Animació del Baxi Manresa

Brooks torna a estar lesionat en el Baxi Manresa, Olinde és molt dubtós per a diumenge i torna Obasohan

