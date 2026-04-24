Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
La turista va deixar la bici recolzada i sense mesures de seguretat, i la policia va localitzar el lladre quan intentava fugir
Eva Batlle
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per haver robat una bicicleta valorada en uns 12.000 euros a una turista al Barri Vell de Girona. Els agents han pogut recuperar el vehicle poc després del furt i arrestar el sospitós quan intentava fugir.
Els fets van passar el diumenge passat 19 d’abril, cap a dos quarts de deu del matí. Segons la informació policial, la víctima havia sortit a entrenar amb un acompanyant i va deixar la bicicleta recolzada a la paret de la terrassa d’una cafeteria del Barri Vell, sense lligar-la ni adoptar cap altra mesura de seguretat.
Quan va sortir de l’establiment, però, ja no la va trobar i va alertar la policia. A partir d’aquí, els Mossos van iniciar una recerca per la zona fins que van localitzar un home que portava la bicicleta sostreta al carrer del Puigmal al barri de Santa Eugènia.
En veure els agents, el sospitós va intentar escapar, però els policies li van barrar el pas i van comprovar que es tractava del vehicle que acabava de ser sostret. Per aquest motiu, el van detenir per un delicte de furt.
La intervenció va permetre als Mossos retornar la bicicleta a la seva propietària després d’un robatori que es va produir en ple centre històric de Girona.
