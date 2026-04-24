Tabú de salut mental
Més de 200 policies s’han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026
Les associacions policials denuncien els «silencis i oblits» i reclamen més recursos per atendre la salut emocional dels agents
Admeten que hi ha hagut un canvi en la percepció del problema: «Abans no s’entenia, ara hi ha més empatia»
Una cinquantena de policies trenquen el silenci sobre el desgast emocional del seu ofici: «Un agent no pot amb tot»
Germán González
El suïcidi als cossos i forces de seguretat continua sent un tabú. Malgrat que tots els cossos policials tenen els seus plans de prevenció, que inclouen atenció psicològica per als agents que la necessiten i campanyes de detecció, encara costa accedir a dades que reflecteixin el problema. Les úniques xifres aproximades que existeixen són les que recopilen associacions d’agents conscienciats amb aquesta problemàtica. Una és l’Associació Andalusa Preventiva del Suïcidi Policial que treballa amb cossos de seguretat de tot Espanya, tant d’àmbit nacional, autonòmic com local.
Aquesta entitat assegura que en els últims 20 anys s’han tret la vida mes de 550 agents de policia a Espanya. D’aquests, 209 han sigut en els últims set anys, des del 2009. El pitjor any va ser el 2021 quan es van registrar 44 casos. En el que portem del 2026, cinc agents s’han tret la vida. El president i fundador de l’Associació Andalusa Preventiva del Suïcidi Policial, Alberto Martín, assegura que «el suïcidi ja s’ha convertit en la principal causa de mort dels agents en actiu, un drama silenciós que s’incrementa per moments».
Martín considera que «els silencis i oblits institucionals estan directament vinculats als suïcidis i accions violentes que pateixen els membres dels cossos i forces de seguretat» i lamenta «la poca perícia a l’hora de la prevenció i solució». Per això l’entitat insta a «instaurar protocols i mitjans que permeten detectar els funcionaris que es trobin en risc i se’ls presti l’ajuda necessària».
«A causa de l’augment de casos detectats en els últims anys el col·lectiu policial està preocupat i reclama la necessitat d’adoptar mesures preventives», remarca Martín, que afegeix que «els policies viuen contínues situacions conflictives derivades de la seva tasca professional» que també els repercuteixen en la seva vida personal. «Els trastorns d ’ansietat i depressió són més grans que en altres grups professionals», destaca Martín. L’entitat considera que els agents també solen viure falta de comprensió per part d’alguns comandaments; dificultat per conciliar vida familiar i laboral pels difícils torns i el moviment de destinacions o la falta de reconeixement.
Per ajudar els agents, aquesta entitat realitza tasques de recolzament psicològic a més de tallers per insistir en la prevenció de la salut mental i ajudar els agents a tenir «una vida estable i sense fissures». També es fa formació per detectar possibles conductes de risc així com trobades per fomentar les relacions i vivències. A més, l’entitat fomenta la divulgació «de la problemàtica real dels suïcidis policials» per visibilitzar-la i conscienciar les institucions i el conjunt de la societat.
Àngels custodis
Des de fa anys la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen els seus plans de prevenció i d’atenció a problemes de salut mental. Complementàriament, hi ha entitats formades per policies que vetllen, de manera voluntària, per la salut mental dels seus companys de forma directa. Una és l’ Associació Àngels de Blau i Verd que des de fa uns 11 anys treballa amb el model de ‘gatekeeper’ : efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil que estan especialment pendents dels seus companys i són capaços de detectar canvis, de vegades imperceptibles, en el seu comportament que els poden posar en alerta davant un possible problema emocional.
«No substituïm en cap cas als professionals sanitaris ni als recursos oficials, però en moltes ocasions sí que som aquest primer recolzament al qual un company s’atreveix a anar-hi», explica a EL PERIÓDICO la presidenta de l’entitat Vanesa Oulego González de Araujo. «Durant molts anys les associacions érem l’únic recurs disponible» que tenien els agents, remarca Oulego. «Per això vam poder reaccionar de forma molt més ràpida i pròxima que ho fa l’Administració, que per la seva pròpia estructura no sempre té aquesta agilitat», rebla.
«La nostra tasca es basa a ser a prop, a conèixer els companys i a poder detectar canvis de conducta, d’ànim o d’hàbits que poden ser senyals d’alerta. Aquest seguiment informal, des de la confiança i l’empatia, és una cosa que difícilment s’aconsegueix des d’estructures més rígides», resumeix Oulego González, que admet que en els últims anys s’ha avançat molt, principalment en la formació de comandaments, i amb cursos de gestió de l’estrès i reconeixements mèdics més complets.
«Hi ha una preocupació real més gran pel benestar dels companys, i això és un canvi important», assenyala Oulego González, que malgrat això apunta que falten més psicòlegs, garantir la discreció en determinades mesures, com la retirada d’armes, detectar les baixes psicològiques que s’emmascaren com a problemes físics i reforçar els protocols en qüestions sensibles.
No obstant, Oulego González destaca que el principal canvi és en la percepció dels problemes de salut mental dins dels cossos policials: «Fa anys, un company que se n’anava de baixa per depressió era qüestionat, no se li prenia seriosament». Ara destaca que els agents són més empàtics davant de les baixes, malgrat que alguns policies continuen fent broma amb això. «El que està de baixa no és un fluix ni algú feble, és un company o una companya que està patint, i cal tractar-lo com a tal», afegeix la presidenta d’Ángeles de Azul i Verde que recorda que d’aquests problemes «no és lliure ningú, des de l’escala bàsica fins a la superior, des d’un guàrdia fins als nivells més alts de responsabilitat».
