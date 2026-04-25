BCN compra per 6 milions una finca al carrer de la Diputació
El consistori fa ús del tanteig i retracte per adquirir l’immoble de 14 pisos, que es destinarà al registre de sol·licitants d’habitatge.
Valls defensa la fórmula com «una política estratègica per ampliar el parc assequible»
Toni Sust
El tinent d’alcaldia d’Habitatge, Jordi Valls, va anunciar ahir al ple municipal de Barcelona que l’Ajuntament ha fet ús del tanteig per comprar un edifici a l’Antiga Esquerra de l’Eixample. L’immoble és al carrer de la Diputació i consta de 14 habitatges.
El cost de l’operació és de 6,1 milions d’euros; 4,6 milions en la compra i 1,5 en el cost que es calcula que serà necessari per poder adequar l’edifici. L’Ajuntament remarca que la suma pagada està un 21% per sota del preu de mercat, una precisió que no sobra: Barcelona ha rebut crítiques en d’altres adquisicions per haver-se considerat que era excessiva la quantitat abonada.
L’immoble comprat pel consistori és al número 161 del carrer de la Diputació. Dels 14 pisos, 13 no estan habitats i en el restant hi ha un contracte vigent de renda antiga. Consta de planta baixa, entresol, principal i tres plantes, amb una superfície total construïda de 1.339 metres quadrats. Hi ha habitatges, espais comuns i dos locals. Els 13 habitatges disponibles es destinaran a persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona.
Valls va defensar el tanteig i retracte, la mesura per la qual l’Ajuntament té prioritat per comprar un edifici en venda, com «una política estratègica per ampliar el parc assequible», que combat la gentrificació, l’expulsió dels veïns dels seus barris per la pujada dels preus.
L’Ajuntament va aprovar al desembre una nova ordenança de tanteig i retracte, una eina mitjançant la qual Barcelona ja ha comprat 315 edificis des que està en vigor. L’ordenança preveu que en els casos de compra d’un edifici sencer no se superi el llindar econòmic del preu mitjà de les compravendes al barri on estigui situat una vegada s’hagi descomptat el cost de la rehabilitació, en cas que sigui és necessària.
Possibilitat de cessió
La normativa permet al consistori barceloní cedir l’immoble que compri a altres entitats de promoció d’habitatge d’iniciativa pública, vinculades a l’Administració, persones físiques ocupants legals de l’immoble i a entitats promotores privades o sense ànim de lucre i també a cooperatives d’habitatge. L’ordenança preveu que la compra pugui portar-se a terme de manera conjunta entre l’Ajuntament i una d’aquestes entitats.
