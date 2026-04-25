Recerca biomèdica de referència
BCN estrena el CaixaResearch Institute, la seva gran aposta per la immunologia
El rei Felip VI va presidir ahir la inauguració de l’ambiciós projecte, impulsat per la Fundació La Caixa, que estudiarà la disciplina que travessa totes les malalties: des del càncer fins a les afeccions neurològiques. El centre ha suposat una inversió de 100 milions i aquest any comptarà amb un pressupost de 10 milions.
«És una de les iniciatives més importants que hem impulsat», destaca Fainé
«Aquí farem investigacions d’avantguarda», remarca l’oncòleg Josep Tabernero
Beatriz Pérez
Ahir, quatre anys després del seu anunci, finalment es va inaugurar a Barcelona el CaixaResearch Institute, el primer centre del sud d’Europa dedicat íntegrament a la investigació en immunologia. La immunologia és la disciplina que travessa totes les malalties: des del càncer fins a les afeccions respiratòries o neurològiques. La inauguració d’aquest centre de la Fundació La Caixa va anar a càrrec del rei Felip VI i en l’acte també hi van ser presents, entre altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanitat, Mónica García; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé.
Fainé va assenyalar Javier Solana, que presideix el comitè científic de La Caixa, com el "principal inspirador" del CaixaResearch Institute. "També el doctor Josep Baselga, que ens va deixar de manera sobtada fa cinc anys, va recolzar de manera entusiasta la creació d’aquest centre", va assegurar Fainé, que va definir el CaixaResearch Institut com "una de les iniciatives més importants que La Caixa ha impulsat". "Disposem dels recursos materials, del talent i de l’experiència".
El CaixaResearch Institute ha suposat una inversió de 100 milions d’euros per part de la fundació. Per a aquest any, comptarà amb un pressupost de 10 milions d’euros, aportat al 100% per la Fundació La Caixa. Tot i així, aquest nou centre preveu optar a ajudes competitives autonòmiques, estatals i europees per complementar el pressupost de la fundació. Tot i que aquest centre estarà dedicat íntegrament a la investigació i, per tant, no farà pràctica clínica, l’objectiu és que tots els coneixements i troballes es traslladin ràpid a la població gràcies a la proximitat i col·laboració amb hospitals de primer nivell, com poden ser la Vall d’Hebron o el Sant Joan de Déu.
"La immunologia s’ha convertit en un llenguatge comú per comprendre i abordar molts dels reptes clau a què s’enfronta la nostra societat. Aquí farem recerca d’avantguarda en immunologia", va reivindicar l’oncòleg Josep Tabernero, president del comitè científic del CaixaResearch Institute. Tabernero va definir el sistema immunitari com "aquest guardià silenciós que patrulla l’organisme per eliminar-ne elements que no funcionen correctament" i que "manté l’equilibri". Així, el CaixaResearch Institute va ser concebut per "abordar" un dels "grans reptes" de la biomedicina actual i poder "entendre millor el sistema immunitari en tota la complexitat", va afegir.
Una vegada estigui totalment desplegat, al CaixaResearch Institute treballaran fins a 500 persones; 425 seran científics. Ara hi treballen ja una vintena de persones, de les quals més de la meitat són investigadors. A més, el CaixaResearch Institute treballarà en xarxa amb els altres quatre centres de referència amb els quals la Fundació La Caixa té especial vinculació: l’Institut d’Investigació de la Sida (IrsiCaixa), l’Institut de Salut Global de Barcelona –l’ISGlobal, especialitzat en salut pública–, la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el BarcelonaβBeta Brain Research Center –de la Fundació Pasqual Maragall, especialitzat en Alzheimer–. Els directors de tots aquests centres formen part ara del Consell Científic del CaixaResearch Institute. Aquest model afavorirà noves sinergies entre les comunitats científiques i posarà a disposició dels quatre centres el potencial dels recursos del CaixaResearch Institute.
Una "fita"
"No és exagerat afirmar que es tracta d’una fita en la història de La Caixa", certifica Àngel Font, el director executiu del CaixaResearch Institute. "És un abans i un després. Segurament és el projecte més emblemàtic dels 122 anys d’història de la fundació", assevera. El centre comptarà amb sis grups d’investigació: un estarà liderat per Josep Dalmau sobre immunologia del cervell; un altre estarà dirigit per Gabriel Rabinovich, que va descobrir el paper de la proteïna galectina-1 en la promoció de la tolerància immunitària, cosa que té implicacions en tractaments contra el càncer i malalties autoimmunes. Un tercer serà capitanejat per Gemma Moncunill, que estudiarà la relació entre sistema immune i vacunes. El quart el portarà Héctor Huerga Encapte, que estudiarà l’impacte de les mutacions que acumulem al llarg de la vida en el sistema immunitari. El cinquè, a càrrec de l’experta en neuroimmunologia María Martínez, estudiarà com poden influir factors com l’estrès en processos relacionats amb el desenvolupament i la progressió del càncer. I el sisè investigarà el declivi del sistema immunitari amb l’augment de l’edat sota la batuta de Maria Mittelbrunn.
"Aquest institut té com a missió desxifrar els misteris del sistema immunològic per millorar la societat. D’aquí en sortiran noves teràpies i formes de predir malalties", va defensar l’investigador Gabriel Rabinovich, un dels pesos pesants del CaixaResearch Institute.
