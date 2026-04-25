Música
Concerts gratis pel Dia Internacional de Jazz a Barcelona: hora, lloc i programació
L’Ajuntament de Barcelona busca commemorar aquest gènere amb diverses actuacions aquest diumenge
El Festival Dixieland 2026 de Tarragona inaugura quatre dies amb el jazz més internacional
Goundo Sakho
El jazz és un estil de música caracteritzat per la improvisació, l’ús del ‘swing’ i per tenir una sòlida estructura basada en la tradició afroamericana.
Històricament, representava la lluita i resistència contra l’esclavitud. És per això que, el novembre del 2011, laUnesco va proclamar el 30 d’abril (últim dia del Mes de l’Apreciació del Jazz als Estats Units) com aDia Internacional del Jazz, una jornada que pretén destacar aquest gènere com una eina educativa, de tolerància i diàleg intercultural.
Aquest any, com moltes altres províncies espanyoles, Barcelona acollirà diverses actuacions amb motiu d’aquesta celebració: lespersones que s’acostin aquest diumenge, dia 26, al passeig de Gràcia podran disfrutar de 10 hores seguides de música, amb concertsgratisa l’aire lliure.
Un gènere afroamericà
Com exposa la Biblioteca Miguel de Cervantes, el jazz és un gènere musical que es va originar en les poblacions pròximes del delta del Mississipí(EUA). Etimològicament, segons alguns autors, prové d’una arrel africana que es refereix a l’acte sexual. No obstant, sempre s’ha considerat un diminutiu de la paraula gessamí, el perfum que acostumaven a utilitzar les prostitutes.
Els esclaus negres, portats des de l’Àfrica als Estats Units a partir del segle XVIII per treballar als camps de cotó –propietat de les famílies blanques riques–, solien cantar i ballar al so del banjo i d’altres instruments de percussió per disminuir la fatiga corporal. Aquestes ‘cançons de treball’ eren utilitzades com un recurs terapèutic per expulsar el dolor i com una expressió per mantenir les tradicions i la memòria col·lectiva.
La tradició africana els feia utilitzar melodies senzilles amb tècniques ‘crida-resposta’, que posteriorment es van fusionar amb alguns elements europeus, donant lloc a noves harmonies i ritmes; principalment, el swing, definit com la «pulsació dinàmica, no reduïble a sistema, que transcendeix la interpretació» i atorga a la música un caràcter sensual. Però aquest terme també s’utilitza per designar una de les etapes de l’evolució del jazz, l’era del ‘swing’ (1940), en la qual es va afavorir la projecció de cantants femenines com Billie Hollyday i Ella Fitzgerald.
Els corrents del jazz
Segons la biblioteca, tres corrents van inspirar la creació del jazz tal com el coneixem avui: el blues, l’‘espiritual’ i el ‘ragtime’. El primer és una estructura harmònica caracteritzada generalment per una forma cíclica de 12 compassos que serveixen com a base d’interpretació. Fa servir melodies derivades de les ‘work songs’ (cançons de treball) i utilitza lletres melancòliques, acompanyades de guitarres, banjos o harmòniques. Una de les cançons ‘blues’ més famoses és ‘The Thril Is Gone’ de Riley B. King, conegut popularment com a B.B. King (1969).
D’altra banda, l’‘espiritual’ és un subgènere que busca evocar estats de consciència superiors, místics i religiosos a través de la música. Més que un estil tècnic, és una expressió de cant popular que, als anys 40, feia servir textos basats en les Sagrades Escriptures, himnes religiosos i alguns missatges de fraternitat entre els esclaus. A partir dels anys 60, aquesta forma espiritual va ser divulgada pel grup de cantants religiosos, els famosos ‘jubilee singers’, derivant en temes com ‘A Love Supreme’, de John Coltrane (1965).
Finalment, el ‘ragtime’ (literalment temps esquinçat) és un gènere, sorgit a finals del segle XIX, caracteritzat per una melodia molt sincopada i un ritme alegre que convida al moviment marcant el compàs. A les plantacions on treballaven els esclaus, aquest ritme es marcava amb la mà esquerra, imitant que es toca un banjo. El 1902 , el compositor Scott Joplin va destacar amb la seva cançó ‘The Entertainer’.
¿Què podràs escoltar a Gràcia?
Per commemorar tot aquest llegat, l’Ajuntament de Barcelona ha programat sis concerts gratis al passeig de Gràcia per a aquest diumenge, dia 26:
- A les 12 hores, la banda Sunset Rhythm Kings.
- A les 13.30 hores, Quiet Colors, format pel duo Joanna Kucharczyk i Marcelo Woloski.
- A les 15.30 hores, la compositora i cantant Glenda de l’E Q-ban Mixology.
- A les 17.15 hores, el grup català Laura Simó & Ignasi Terraza Trio.
- A les 19.00 hores, el músic senegalès Momi Maiga.
- A les 20.45 hores, el grup de jazz clàssic La Vella Dixieland Big Reunion.
Fonts:
- Biblioteca Virtual Miguel Cervantes: ‘El jazz, un gènere musical innovador’.
- Unesco: Dia Internacional del Jazz.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies
- Mor un home presumptament electrocutat a l'R4 mentre estaria robant coure