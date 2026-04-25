Els Comuns exigeixen triar promotors d’habitatge socials
Toni Sust
Malgrat que el PSC i Barcelona en Comú van compartir durant un mandat i mig la política d’habitatge com a socis de govern, la visió que els dos partits tenen de l’assumpte ha sigut sempre sensiblement diferent. Això va quedar clar ahir en el ple municipal de l’Ajuntament.Malgrat que el PSC i Barcelona en Comú van compartir durant un mandat i mig la política de vivenda, com a socis de govern, la visió que els dos partits tenen de l’assumpte ha sigut sempre sensiblement diferent. Una cosa que ha tornat a quedar clara aquest divendres en el ple municipal de l’Ajuntament de Barcelona. La que va ser regidora de Vivenda en el segon mandat d’Ada Colau com a alcaldessa, Lucía Martín, ha defensat una proposta que, en suma, advoca per centrar la construcció de pisos en la col·laboració del consistori amb entitats socials, sense ànim de lucre, i allunyar-se dels promotors del sector privat. Martín ha acusat l’alcalde, Jaume Collboni de "regalar solars" empreses amb ànim de lucre "que aconseguiran beneficis estratosfèrics" i que no els reinvertiran amb finalitats socials.
La proposta de BComú, que va ser derrotada, defensava "recuperar el model de promoció d’habitatge assequible mitjançant la cessió de sòl a cooperatives i entitats sense ànim de lucre; donar prioritat a aquestes cooperatives davant d’operadors amb ànim de lucre; firmar abans de tres mesos una ampliació a 1.000 habitatges el conveni ESAL, firmat per l’Ajuntament el 2020 amb federacions de cooperatives i fundacions per construir habitatge protegit".
Tots els recursos
Amb aquesta fórmula, es construiran 1.054 pisos en sis fases. Només els mateixos Comuns hi han votat a favor. ERC s’ha abstingut i la resta de grups han votat en contra. El tinent d’alcalde de Vivenda, Jordi Valls, ha anunciat el ‘no’ del govern i ha defensat que aquest no ha deixat de tenir en compte els interlocutors de tot tipus, incloses les cooperatives sense ànim de lucre, per construir més vivenda. També ha remarcat que l’executiu municipal preveu ampliar i reeditar el conveni ESAL. El regidor ha afegit que davant la falta de vivenda, l’ajuntament contempla tots els recursos possibles: "Aquest govern vol incorporar tots els actors; la Generalitat, l’operador metropolità, els sindicats però també al sector privat".
