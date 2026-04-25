Les agressions sexuals registren una pujada de l’11% a Catalunya
Germán González
Malgrat que els delictes contra el patrimoni, com robatoris i furts, van baixar a Catalunya l’any passat respecte al 2024, els relacionats amb la violència sexual continuen pujant. En concret, les agressions sexuals van augmentar un 11%. En la majoria dels casos, l’agressor pertany a l’entorn de confiança de la víctima.
Des dels Mossos d’Esquadra remarquen que "hi ha un patró d’incidència sostinguda de tots aquests delictes, que es produeixen principalment en l’àmbit privat i en relacions de confiança, més que en espais públics". Els agents de les unitats especialitzades d’atenció a la víctima utilitzen aquesta informació per "interpretar millor la naturalesa dels fets i orientar les polítiques de prevenció i protecció".
Fonts policials assenyalen que aquest increment està relacionat amb les últimes modificacions legislatives, que, com la llei del només sí és sí, augmenten la protecció de les dones i la confiança en el sistema per part de les víctimes. L’augment de les denúncies, sosté la policia, no es deu al fet que s’hagin incrementat els casos, sinó que les dones se senten més recolzades a l’hora de fer el pas. Segons els Mossos, la xifra oculta també va aflorant gràcies a l’especialització de les unitats policials, a l’augment de la resolució dels fets i al patrullatge en entorns sensibles com l’oci nocturn (només un de cada cinc delictes sexuals succeeix en aquest àmbit).
Junt amb aquest tipus de delictes, els responsables de seguretat a Catalunya també han "detectat un canvi de patró en la criminalitat". Els Mossos van remarcar que, tot i que el volum principal de delictes continua situant-se en el món físic, el creixement es desplaça cap a l’entorn digital. L’any passat es van registrar més de 83.000 delictes digitals, majoritàriament estafes, "amb una tendència a l’alça que exigeix adaptar el model policial"Junt amb aquest tipus de delictes, els responsables de seguretat a Catalunya també han "detectat un canvi de patró en la criminalitat". En concret, els Mossos han remarcat que, tot i que el volum principal de delictes continua situant-se en el món físic, el creixement es desplaça cap a l’entorn digital. Per aquesta raó l’any passat es van registrar més de 83.000 delictes digitals, majoritàriament estafes, "amb una tendència a l’alça que exigeix adaptar el model policial"..
