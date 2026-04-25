lluita contra la DELINQÜÈNCIA
Les condemnes pugen un 60% amb el pla contra la reincidència
El reforç dels jutjats a Barcelona ha reduït el temps d’espera als jutjats, s’ha passat de 18 a 13 mesos en els judicis ràpids i de 8,8 mesos a 2 en els judicis lleus immediats.
A Catalunya, els delictes físics han descendit un 8% aquest any, i els virtuals, un 2,9 %
Germán González
Durant més d’un any, Barcelona i la seva àrea metropolitana han aplicat el pla de xoc contra la multireincidència, un dels principals problemes que afecten la percepció de la seguretat ciutadana. El resultat és que la xifra de delictes continua baixant al temps que augmenta el nombre de detinguts, després de la posada en marxa del pla Kanpai dels Mossos d’Esquadra. El principal escull era aconseguir celeritat i agilitat en l’administració de justícia.
En la presentació dels resultats de la implementació del pla de xoc contra la multireincidència, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va explicar ahir que l’any passat, gràcies a les mesures de reforç, en el partit judicial de Barcelona es van dictar 1.380 sentències més de judicis ràpids per multireincidència respecte al 2024, cosa que suposa un increment de més del 60% (es va passar de 2.200 el 2024 a 3.580 el 2025). En el cas dels delictes lleus (infraccions castigades amb multa), al comparar el 2024 i el 2025, s’han dictat un 39% més de resolucions (3.566).
Més jutges i fiscals
Aquests resultats arriben després de la posada en marxa, l’any passat, de mesures de reforç judicial a Barcelona. En aquest sentit, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va apuntar que també s’ha reduït el temps d’espera als jutjats, ja que s’ha passat de 18 a 13 mesos en els judicis ràpids i de 8,8 mesos a 2 en els judicis lleus immediats. El ministre també va remarcar que s’espera una macroconvocatòria per cobrir 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot Espanya. D’aquestes places, 180 jutges seran destinats a Catalunya en els dos pròxims anys. Dilluns es coneixerà el nombre de fiscals. El Departament de Justícia n’ha reclamat 35 més. Bolaños també va fer referència a les reformes legislatives del Codi Penal per endurir les penes d’alguns delictes i furts, tal com s’ha reclamat des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Foment del Treball. Juntament amb això va assenyalar la importància que, gràcies a la nova legislació, els jutges puguin dictar ordres d’allunyament de zones en les quals operen els lladres.
Bolaños també va assenyalar que s’obre la porta al fet que els Ajuntaments es personin com a acusació en els casos més greus de multireincidència. En aquest sentit, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, present en la reunió inicial, va assegurar que el consistori "obrirà una línia de treball específica" per personar-se al jutjat com a part en aquestes situacions i d’aquesta forma "dissipar qualsevol ombra d’impunitat".
El reforç dels jutjats a Barcelona ha permès incrementar la capacitat d’assenyalament i reduir el retard acumulat, segons Espadaler. Actualment, el sistema judicial a Barcelona pot arribar fins a 18.000 judicis anuals en delictes lleus immediats i uns 8.400 judicis ràpids anuals.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar en la presentació del balanç que "Catalunya cada dia és més segura". En aquest sentit, va explicar que en els dos primers mesos del 2026 s’han reduït un 8% els delictes en l’àmbit físic i un 2,9% els virtuals respecte al mateix període del 2025, cosa que en suposa 9.000 menys. A més, va afegir que han descendit el 40% els delictes associats a la multireincidència, especialment en el transport. El president va remarcar que, malgrat aquestes xifres, es continuarà treballant per acabar amb aquest tipus de criminalitat gràcies als 25.000 mossos que tindrà el cos el 2030 i a la capacitat judicial més notable derivada de l’augment de jutges i fiscals.
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va destacar la reducció del 4,11% dels delictes a Catalunya com un "canvi de tendència positiu" que acosta el territori als nivells més baixos de criminalitat després de la pandèmia. Va recordar que en els 14 dispositius del pla Kanpai que s’han portat a terme s’han produït 580 detencions i 32.000 identificacions. A més, va anunciar que el dispositiu s’estén ara al transport públic, especialment als autobusos, i es complementa amb el pla de retirada d’armes blanques, una actuació clau per reforçar la seguretat.
Menys delictes a l’aeroport
Respecte al pla contra la multireincidència, Parlon va apuntar que els delictes contra el patrimoni van descendir un 5,42%, i els furts, un 6,34%. A l’aeroport, els delictes van baixar fins a un 60%. El conjunt de delictes va registrar un descens del 4,11% (es va passar de 518.815 fets penals durant el 2024 a 497.485 el 2025). En aquest últim exercici, es van fer 84.660 detencions i es van resoldre un 33% dels fets denunciats. Parlon també va apuntar que es van recuperar prop de 2.000 telèfons mòbils.
La consellera va destacar que s’ha posat el focus en els anomenats delinqüents actius amb risc de persistència delictiva, uns 4.000 a tot Catalunya. La multireincidència es concentra principalment a Barcelona, als municipis de l’àrea metropolitana i en diverses ciutats mitjanes (Figueres, Manlleu, Vic, Valls, entre d’altres), així com en el transport públic i a l’aeroport de Barcelona.
