Avui al matí
Cues en la inauguració de la nova botiga de Nude Project a Barcelona: «He dormit al carrer per ser el primer»
La firma obre el seu espai més gran, inspirat en l’art, i premia els primers assistents amb un collaret entregat pel cofundador i director creatiu de la cadena, Bruno Casanovas
Nude Project trasllada la seva botiga de Barcelona i obre el local més gran de la cadena fins ara
Daniela Cabeza
La inauguració de la nova botiga de Nude Project a Barcelona ha reunit aquest dissabte desenes de persones que s’han acostat des de primera hora del matí –i fins i tot des de la nit anterior– per ser les primeres a accedir al nou local després del seu canvi d’ubicació. La marca havia anunciat que els 50 primers assistents rebrien un collaret amb forma de clau, un dels seus símbols més reconeixibles, entregat personalment pel cofundador i director creatiu de la cadena, Bruno Casanovas.
Els primers a entrar han sigut el Jan i l’Asma. El Jan va arribar a les 23.00 del dia anterior amb l’objectiu d’assegurar-se el collaret, mentre que la seva amiga Asma s’ha presentat al voltant de les 4.00 de la matinada. Tots dos han esperat durant hores fins a l’obertura de portes. «Tothom ha començat a arribar cap a les set del matí, però a nosaltres se n’ha anat bastant l’olla», han explicat després d’accedir a l’interior.
El jove assegura que coneix la marca des de fa tres o quatre anys i que n’és seguidor habitual. «Tinc molta roba d’aquí», assenyala. Tot i que encara no havia comprat res en aquell moment, tenia clar que ho faria: «He vist uns pantalons que m’agrada». Sobre el nou espai, destaca el canvi respecte a l’anterior: «Era una botiga més senzilla. Aquesta crida molt més l’atenció i mola més».
Una botiga convertida en galeria
L’obertura marca un punt d’inflexió per a la firma. Nude Project vivia fins ara una paradoxa: malgrat ser una empresa nascuda a Barcelona, la seva botiga a la ciutat era la més discreta de tota la seva xarxa. Amb aquest trasllat, la marca resol aquesta situació amb un espai molt més ambiciós: passa d’uns 50 metres quadrats al carrer Canuda prop de 300 al carrer Boters número 6, en ple centre, i multiplica el seu equip treballadors passant de quatre a una vintena.
El nou establiment, batejat com a ‘Masía Gallery’, reflecteix l’aposta de la marca per integrar moda i art. La planta inferior està dedicada a la venda de roba i accessoris, mentre que la superior funciona com una galeria en la qual s’exhibeixen actualment diferents vestits intervinguts amb pintura. La programació anirà a càrrec de la plataforma Urvanity Projects, que ha inaugurat l’espai amb una exposició de l’artista Carlota Pérez de Castro.
L’espai ha sigut dissenyat com una galeria contemporània, amb una estètica cuidada i múltiples referències visuals a l’univers de la marca. Entre els elements més reconeixibles destaquen el símbol de les cireres, el logo de Nude Project, així com peces com el sofà, situat a la part superior, que s’ha convertit en un element característic de les seves botigues.
Durant tota la jornada d’inauguració, l’afluència ha sigut constant. Seguidors i curiosos s’ha acostat per conèixer el nou espai, en una obertura marcada per l ’ambient de comunitat i l’ expectació generada entorn de la marca.
Amb aquesta obertura, Nude Project arriba a les 11 botigues físiques en ciutats com Madrid, València, Amsterdam, Berlín, Milà o Roma, mentre continua consolidant el seu creixement internacional, especialment a través del canal online, que ja concentra més de la meitat de les seves vendes.
