La Verneda, Montsolís i el Sot
Sant Adrià modernitzarà tres grans polígons al costat de les Tres Xemeneies
L’Ajuntament presenta un pla d’acció que funcionarà com a full de ruta per revitalitzar les àrees. Consisteix en 16 actuacions que sumen un pressupost d’uns 35 milions d’euros.
L’alcaldessa defineix la proposta com una «eina necessària per optar a fons europeus»
Gerardo Santos
De les aproximadament 387 hectàrees de què disposa el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, unes 59 estan ocupades per algun dels tres polígons industrials de la ciutat: el del Sot, el de la Verneda i el de Montsolís. Malgrat que el govern municipal xifra en un 90% l’ocupació dels tres polígons, també adverteix que les edificacions estan obsoletes, els espais públics estan degradats i la integració urbana és deficient. No només per capgirar aquesta situació, sinó per impulsar la transformació econòmica i social del municipi, l’Ajuntament de Sant Adrià va presentar ahir al matí la seva agenda urbana per als polígons d’activitat econòmica (PAE). El document inclou una àmplia diagnosi i anàlisi de la situació dels PAE, així com un detallat pla d’acció, consistent en 16 actuacions que sumen un pressupost d’uns 35 milions d’euros.
L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, va assegurar que els PAE de la ciutat "s’han de modernitzar i adequar a les necessitats actuals i han de ser més atractius". La batllessa va definir la proposta d’agenda urbana com un "full de ruta" que serveixi per recollir totes les accions que s’han de portar a terme "per consolidar la nova centralitat del Besòs a l’àrea metropolitana" i, igualment substancial, per disposar d’"una eina necessària per poder optar al finançament de fons europeus". "Som una ciutat que projecta un atractiu important", va destacar Cañete, que assegura que Sant Adrià "està en capacitat de ser la capital del Besòs i liderar projectes transformadors".
La modernització dels polígons s’emmarca en l’anomenada ‘Estratègia Triangle d’Innovació’, que relaciona directament la proposta de revitalització dels PAE amb dos pols de formació i d’economia. El primer vèrtex del triangle, l’anomenat Hub Productiu, està format pels polígons de la Verneda i de Monsolís (a Sant Adrià) i el del Bon Pastor (ja a Barcelona); en el segon vèrtex, el Hub Energètic i d’Enginyeria, està format pel Campus Diagonal Besòs. El tercer vèrtex del ‘triangle d’innovació’ respon al futur Hub Digital i Audiovisual de les Tres Xemeneies, situat al costat del polígon del Sot. "Són tres vèrtexs que actuen de catalitzador de la resta de canvis que ha d’afrontar la ciutat" i que "és necessari connectar per consolidar un nou ecosistema productiu", ha declarat el regidor Gras, que considera la proposta com "un projecte de país".
Integració i mixtura d’usos
Així, el pla d’acció presentat aquest divendres, i que el regidor Gras considera "replicable" en altres municipis, recull les 16 actuacions que actualment el consistori pot posar sobre la taula amb un grau suficient de definició. Es tracta d’intervencions en l’espai públic com a reurbanització de carrers, millora de la il·luminació i de la senyalització, adequació de fronts fluvials i millores en la connectivitat per a vianants i ciclistes. Malgrat que el govern municipal adverteix que les dades aportades sobre això són orientatives, la suma total del pressupost de les actuacions ascendeix a uns 35 milions d’euros.
Entre d’altres, les actuacions contemplen la reurbanització de vies com els carrers Balmes, Santander, Torrassa o les avingudes del Ferrocarril i del Maresme. En general, es pretén ordenar i optimitzar les seccions de carrer per fer més compatible l’activitat industrial amb el transport públic i la mobilitat a peu. És a dir, potenciar la mixtura d’usos i integrar els polígons a la ciutat residencial, i viceversa. Així mateix, augmentarà el nombre de plaques fotovoltaiques, s’aprofitarà la xarxa d’aigües freàtiques per a l’ús industrial i es traslladarà la subestació de les Tres Xemeneies per integrar-la al polígon.
Al front fluvial, es preveuen millores en diferents punts del polígon de Monsolís, com als carrers de l’Avançada, a la carretera de Mataró i al pont dels Passadors. Entre d’altres, es planteja la prolongació del carril bici al barri de la Catalana o la connexió de la vorera a banda i banda de l’esmentat pont amb una rampa per a vianants i ciclistes. També es plantegen millores en la senyalització viària, en la il·luminació, en la semaforització, la instal·lació de cambres de seguretat, la creació d’una taula de polígons del Baix Besòs, així com la creació d’una base de dades perquè les decisions "es prenguin de manera planificada i no improvisada", ha resumit Gras.
