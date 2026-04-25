Reunits a Puigvert d’Agramunt
Uns 70 alcaldes de la Catalunya rural demanen canvis urbanístics per «fomentar l’arrelament» als pobles
Eines de Repoblament Rural sol·licita facilitar la conversió de granges en habitatge o l’adaptació de la protecció oficial als territoris
CONTEXT |
El Parlament aprova l’Estatut del Municipis Rurals, la primera llei impulsada pel Govern d’Illa
Edu Gil
Uns 70 alcaldes de municipis rurals de Catalunya reclamen al Govern una reforma profunda de la llei d’Urbanisme per adaptar-la a la realitat del territori i frenar el despoblament. Primers regidors de l’Empordà, el Vallès, les comarques de Tarragona o la Catalunya central s’han reunit aquest dissabte a Puigverd d’Agramunt (l’Urgell), sotal’impuls del ‘lobby’ Eines de Repoblament Rural, s’han citat per impulsar els canvis urbanístics en un moment clau per al món rural, que en els últims anys ha intensificat la seva pressió institucional per revertir la pèrdua de població i garantir un futur viable per als pobles. Mostra d’això és l’aprovació de l’Estatut de Municipis Rurals, primera llei del Govern de Salvador Illa. Els regidors confien que aquesta trobada serveixi per endinsar-se en les seves reivindicacions.
La trobada posa el focus en una de les principals problemàtiques que denuncien els municipis petits: la falta d’habitatge. Segons els representants locals, l’actual marc normatiu, pensat principalment per a grans ciutats, dificulta la creació de noves oportunitats residencials i econòmiques al món rural. Catalunya compta amb 947 municipis, dels quals més del 60% són rurals. Malgrat aquest pes territorial, molts d’aquests pobles disposen de menys recursos tècnics i econòmics, però han de complir les mateixes exigències urbanístiques que les grans urbs. Això, denuncien, acaba alentint o bloquejant projectes clau, com la redacció dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), que poden tardar anys a tramitar-se.
En aquest context, els 67 alcaldes reunits a Puigverd d’Agramunt reclamen mesures concretes per flexibilitzar la normativa i adaptar-la a la realitat del món rural. Entre les propostes figura, en primer lloc, reformar la legislació per permetre convertir construccions existents en sòl rústic – com granges, magatzems abandonats o altres edificacions – en vivendes habituals i permanents. S’hi suma la possibilitat d’ ampliar, mitjançant llicència municipal, els metres quadrats edificables de construccions ja existents, no només per a ús residencial, sinó també per a activitats artesanes, de transformació agroforestal o equipaments socials. El Govern, per la seva banda, comparteix la reivindicació dels alcaldes i convocarà una reunió la setmana vinent amb les entitats municipalistes per «avançar en aquesta direcció», assenyalen fonts de l’Executiu.
El coordinador d’Eines de Repoblament Rural i alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, assegura que l’actual llei és «una llosa» per als municipis petits. En declaracions a EL PERIÓDICO, Gilabert adverteix que «no es pot tractar igual un municipi de 200 habitants que a una ciutat de 40.000», i defensa que una regulació més flexible permetria «impulsar la vivenda i l’activitat econòmica i, amb això, retenir la població».
Rebaixar la vivenda pública mínima en promocions rurals
Els responsables polítics plantegen també reduir els estàndards urbanístics exigits en nous desenvolupaments, ajustant-los a la naturalesa d’aquests municipis i incorporant fórmules de compensació econòmica, així com rebaixar els requisits de vivenda de protecció pública en funció de les necessitats reals de cada localitat. Els regidors reclamen la creació d’instruments de planejament urbanístic propis, més àgils i adaptats als petits municipis, que simplifiquin la seva tramitació. Finalment, defensen ampliar l’autonomia de gestió municipal, tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable, per poder prendre decisions més conformes a la realitat i necessitats de cada territori.
Per la seva banda, Gilabert també apunta que la falta de vivenda és un factor directe en el despoblament, especialment entre els joves, que sovint es veuen obligats a marxar a ciutats pròximes per la falta d’oferta residencial als seus pobles d’origen. És per aquesta raó que administracions com la Diputació de Barcelona promouen projectes de rehabilitació de vivenda a partir d’equipaments en desús per retenir als pobles als joves.
La convenció impulsada per Eines de Repoblament Rural arriba després de l’ aprovació, el juliol del 2025, de l ’Estatut de municipis rurals, que reconeix la singularitat d’aquests territoris i preveu mesures de discriminació positiva en àmbits com l’urbanisme. Per als alcaldes, aquest avenç suposa un primer pas important després d’anys de reivindicacions, però insisteixen que encara és «insuficient».
En aquest sentit, Gilabert valora el nou marc com un punt d’inflexió que comença a donar resposta a una llarga lluita del món rural. «És un pas endavant que ens fa tenir certa esperança», assenyala, tot i que adverteix que el desenvolupament real d’aquestes mesures dependrà de canvis concrets en la legislació urbanística. Per això, els representants municipals remarquen que l’adaptació del Text Redifós de la Llei d’Urbanisme és imprescindible perquè l’estatut tingui efectes reals sobre el territori. Sense aquesta reforma, alerten, el risc de despoblació continuarà sent una amenaça estructural.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies
- Mor un home presumptament electrocutat a l'R4 mentre estaria robant coure