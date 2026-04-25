PLE MUNICIPAL
Vistiplau inicial a la mudança dels bombers a l’avinguda de Sarrià
Toni Sust
Gairebé dos anys després que l’Ajuntament de Barcelona plantegés una operació per desencallar la recerca d’una nova destinació per al parc de bombers de l’Eixample, un espai per a l’Escola Entença i un altre per a un CAP al carrer de Casanova, el ple municipal va donar ahir el vistiplau de manera inicial a la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) imprescindible perquè la iniciativa es concreti.
Ara falta una aprovació definitiva prevista per a l’any 2027. La inicial va prosperar amb el vot favorable del govern municipal, el PSC, de Barcelona en Comú i d’ERC. Junts es va abstenir argumentant, segons va denunciar el regidor Damià Calvet, que el procés ha sigut massa lent, en vista que fa 12 anys una sentència judicial va declarar nul el procés pel qual es va instal·lar el parc de bombers del parc de Joan Miró.
Muñoz Ramonet
El tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge, Jordi Valls, va remarcar que l'operació tindrà un efecte en sanitat, seguretat i educació. El pla preveu que el parc de bombers s'instal·li a l'avinguda de Sarrià, cantonada amb el carrer de Londres. L'Escola Entença, que ha viscut de manera precària a l'antiga presó de La Model, s'ubicarà a Provença amb Villarroel. El govern de Jaume Collboni confia també que s'encarrilin les reformes pendents al CAP Casanovas.
El ple va aprovar de manera definitiva ahir, amb el vot favorable de tots els grups excepte de Vox, que hi va votar en contra, el pla de regulació del centre cultural Muñoz Ramonet, situat en el que va ser l'habitatge del magnat Julio Muñoz Ramonet, al carrer de Muntaner 282. Barcelona vol remodelar el palauet durant el pròxim mandat.
