La Catalunya rural reclama canvis per "tenir arrelament"
Eines de Repoblament Rural sol·licita facilitar la conversió de granges en habitatge o l’adaptació de la protecció oficial als territoris.
EDU GIL
Uns 70 alcaldes de municipis rurals de Catalunya reclamen al Govern una reforma profunda de la llei d’Urbanisme per adaptar-la a la realitat del territori i frenar el despoblament. Primers regidors de l’Empordà, el Vallès, les comarques de Tarragona i la Catalunya Central es van reunir ahir a Puigverd d’Agramunt (Urgell), sota l’impuls del lobby Eines de Repoblament Rural, per impulsar els canvis urbanístics en un moment clau per al món rural, que en els últims anys ha intensificat la seva pressió institucional per revertir la pèrdua de població i garantir un futur viable per als pobles. Una mostra d’això és l’aprovació de l’Estatut de Municipis Rurals, la primera llei del Govern de Salvador Illa. Els regidors confien que aquesta trobada serveixi per endinsar-se en les seves reivindicacions.
La trobada posa el focus en una de les principals problemàtiques que denuncien els municipis petits: la falta d’habitatge. Segons els representants locals, l’actual marc normatiu, que està pensat principalment per a grans ciutats, dificulta la creació de noves oportunitats residencials i econòmiques al món rural. Molts d’aquests pobles disposen de menys recursos tècnics i econòmics, però han de complir les mateixes exigències urbanístiques que les grans urbs. Això, segons denuncien, acaba alentint o bloquejant projectes que podrien ser clau.
En aquest context, els 67 alcaldes que es van reunir a Puigverd d’Agramunt reclamen mesures concretes per flexibilitzar la normativa i adaptar-la a la realitat del món rural. Entre les propostes figura, en primer lloc, reformar la legislació per permetre convertir construccions existents en sòl rústic –com granges, magatzems abandonats o altres edificacions– en habitatges habituals i permanents.
Reformar la legislació
S’hi suma la possibilitat d’ampliar, mitjançant llicència municipal, els metres quadrats edificables de construccions ja existents, no només per a ús residencial, sinó per a activitats artesanes, de transformació agroforestal o equipaments socials. El Govern, per la seva banda, comparteix la reivindicació dels alcaldes i convocarà una reunió la setmana vinent amb les entitats municipalistes per "avançar en aquesta direcció", assenyalen fonts de l’Executiu.
El coordinador d’Eines de Repoblament Rural i alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, assegura que l’actual llei és "una llosa" per als municipis petits. En declaracions a EL PERIÓDICO, Gilabert defensa que una regulació més flexible permetria "impulsar l’habitatge i l’activitat econòmica i, amb això, retenir la població". També apunta que la falta d’habitatge és un factor directe en el despoblament, especialment entre els joves, que sovint es veuen obligats a marxar a ciutats pròximes per la falta d’oferta residencial als seus pobles d’origen.
