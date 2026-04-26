És notícia
Mas Barcelona:

Erika Torregrossa, advocada, jurista, catalana, colombiana i CEO de Diplocorp: «Mai s’aprèn tant com des de la docència»

L’experta en dret penitenciari, que va arribar a Barcelona el 1986, es declara en «serrellat permanent» amb la ciutat

Mas Barcelona- Erika Torregrossa

Mas Barcelona- Erika Torregrossa / Mònica Tudela

Sergi Mas

Barcelona

Li agrada definir-se com una catalana nascuda a Bogotà «perquè la gent de Colòmbia tenim una mica de bascos perquè naixem on ens dona la gana»  Els seus primers anys els va viure a Ibagué, el punt culminant de l’anomenat eix cafeter, el lloc on es fabrica el millor cafè del món. Sense ser una falca publicitària, perquè al cafè de Colòmbia no li fa falta, Erika va venir a Barcelona el desembre de 1986, tres mesos després de la designació olímpica.  «Vaig venir a estudiar a aquesta ciutat i des d’aleshores la meva relació amb Barcelona ha sigut un enamorament sobtat permanent», assegura. 

El diagnòstic per a la salut del català el veu des de l’optimisme: «Si als 80 érem 6 milions i ara som gairebé 9, tinc la percepció que a més població tindrem més possibilitats de fer créixer el nostre idioma». 

Erika sempre ha tingut aquesta vocació d’estar al costat de les persones que estan privades de llibertat, i pensa que la millor manera de fer-ho és des de dins del sistema, de manera que es va vincular, com a jurista, als Serveis Penitenciaris de la Generalitat i sempre ha estat al costat del cos de funcionaris, «sovint oblidats i desprestigiats».

És professora associada de la Universitat de Barcelona en l’assignatura d’execució penal i mesures penals alternatives, així com professora col·laboradora de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, en la matèria de Dret penitenciari. «La docència és una cosa que m’agrada i sobretot em fascina, perquè mai s’aprèn tant com ensenyant».

Sempre al costat dels drets de les dones, amb una dilatada carrera que inclou el pas pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, per crear Diplocorp, una consultora que recentment ha fundat Erika basada en la Diplomàcia Corporativa, de la qual és CEO i en la qual des d’una mirada àmplia permet millorar la capacitat relacional de les empreses entre governs, institucions, grups parlamentaris i actors socials, al ser substancialment diferent dels paràmetres de com ho feien al segle XX, ja fa 26 anys. 

El videopòdcast 'Mas Barcelona' es pot veure i escoltar a les principals plataformes: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast i Podimo.

