Alerta per pluja

Protecció Civil activa l’alerta per fortes pluges aquesta tarda al nord de Catalunya

El Meteocat preveu pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en comarques del Pirineu i el Prepirineu català

Gent sota la pluja a Barcelona. / Jordi Otix

Protecció Civil ha activat el seu pla d’emergència Inuncat en fase d’alerta davant la previsió de pluja intensa per a aquesta tarda en comarques del Pirineu i el Prepirineu català. A partir de les 14 hores d’avui i fins a primera hora de la nit de demà, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en trenta minuts en aquestes zones, en avís groc per precipitacions intenses.

L’avís afecta les comarques d’Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Osona, Garrotxa i Selva.

Davant la previsió del Meteocat, Protecció Civil ha demanat precaució si s’ha de conduir per aquestes zones o en les activitats a l’exterior.

