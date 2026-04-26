Del rock a les ‘raves’
Patricia Martín
Si algú busca "concerts familiars" a Google, pot trobar multitud de propostes a les principals ciutats espanyoles. Molts d’ells estan concebuts perquè els fills ho passin bé, com els famosos CantaJuego, però també hi ha ofertes més pensades per a delit dels pares o, almenys, de tota la família. Dos exemples d’aquesta tendència avui ja consolidada d’oci intergeneracional són Rock en Familia i Kinder Rave, que triomfen a Espanya i a l’estranger gràcies a oferir un variat menú musical destinat a les famílies, al gust de pares i fills.
Un vincle amb el directe
Juan Holguera, músic i guitarrista, és el fundador de Rock en Família. La idea de crear un grup destinat a pares i fills va sorgir perquè va assistir a un espectacle infantil, amb música enllaunada, i va pensar que "era una oportunitat malaguanyada per ensenyar als nens la música en directe". En aquella època, el Juan tenia una filla de 6 anys i solia buscar plans de lleure familiar. Quan va crear Rock en Família, però, el 2013, a Espanya no hi havia cap banda de músics professionals dedicada específicament a fer concerts de rock dirigits a un públic familiar.
Potser per això, segons recorda, van tenir "tant èxit des del principi". El primer concert va ser Descubriendo a los Beatles i de seguida es van acabar les entrades. A partir de llavors n’han fet molts més, amb una tendència creixent a expandir-se fins i tot a l’estranger. En total, fan aproximadament 150 concerts a l’any, en sales i en teatres a partir de 800 butaques, amb alguns especials concentrats per Nadal o a l’estiu en espais que ja són una mica més grans com el Movistar Arena i l’Ifema.
El músic considera que l’èxit del grup es basa en el fet que el col·lectiu dels pares "van disfrutar, quan eren joves, de l’experiència de la música en directe" i ara volen mantenir "el vincle amb la música i traslladar-lo als fills".
Netejar l’estigma de les ‘raves’
Si hi ha un esdeveniment que, a priori, està allunyat de l’ambient infantil són les raves de música electrònica, ben sovint clandestines i en les quals s’acostuma a beure alcohol o consumir drogues. A Berlín, però, capital mundial de la música electrònica, hi ha sorgit una rave familiar, Kinder Rave, que se celebra els diumenges després de dinar i a la qual assisteixen des de nadons fins a avis.
El fundador va ser Matt Buccelli, que durant la pandèmia va decidir aprendre a punxar techno i house. Com que tenia un nadó, va apostar per impulsar un esdeveniment per disfrutar de la música electrònica i, alhora, portar-hi els fills. Al principi, va organitzar raves en parcs, però des que es va incorporar Diego Ain al projecte, fa un parell d’anys, la Kinder Rave s’ha professionalitzat i ara organitzen esdeveniments en clubs, amb tant èxit que reben invitacions per fer-ne al Regne Unit, Espanya, Austràlia o Mèxic.
La seva filosofia és "punxar música per a pares, però amb un volum adaptat als nens". A més, els petits poden disfrutar de la música, alhora que s’organitzen jocs, pintacares i malabars. L’objectiu del projecte és "normalitzar i netejar l’estigma de les raves", a fi que aquests nens en el futur ho vegin "com una cosa quotidiana, allunyada de la clandestinitat o les drogues", apunta Ain.
